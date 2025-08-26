El 31% de las empresas tecnológicas suizas se plantean mudarse a la UE tras los aranceles de EEUU

Casi una de cada tres empresas tecnológicas de Suiza se plantea trasladar sus operaciones a la Unión Europea (UE), después de que Estados Unidos haya impuesto un arancel del 39% a las importaciones procedentes del país helvético, muy por encima del 15% acordado para las mercancías procedentes de los Veintisiete.

Según Swissmem, la asociación de industrias de ingeniería mecánica y eléctrica y sectores tecnológicos relacionados de Suiza, "un gran número de empresas planean medidas drásticas", incluyendo despidos (38%), traslados de operaciones a la UE (31%) o reducción de jornada (28%).

En su análisis de la evolución del sector durante el primer semestre de 2025, antes de la decisión de Estados Unidos de fijar un gravamen del 39% para las importaciones desde Suiza, el mayor para un país europeo, la situación de la industria tecnológica suiza se deterioró significativamente, por lo que el 'lobby' anticipa que en el futuro se registre una mayor desaceleración de la entrada de pedidos, con el riesgo de agravar "considerablemente" la recesión industrial existente.

En este sentido, dado el fuerte impacto para las exportaciones suizas de la debilidad de China (-16,8% en el primer semestre) y los aranceles estadounidenses, el director de Swissmem, Stefan Brupbacher, se muestra profundamente preocupado y advierte de que la incertidumbre política afectó considerablemente la demanda en el segundo trimestre.

"Actualmente nos encontramos en una peligrosa espiral descendente y las repercusiones se están acentuando por los aranceles estadounidenses. Esta es una situación dramática para las empresas, los empleados y las regiones afectadas" afirma.

En una encuesta realizada entre las 1.250 empresas que forman parte de Swissmem el pasado 7 de agosto, después del anuncio de los aranceles estadounidenses, los resultados muestran que los principales factores negativos son la fortaleza del franco y la débil demanda en general, por delante de la presión regulatoria y la caída del negocio en EEUU, lo que subraya la importancia de este mercado.

De este modo, si bien el 83% de las empresas desea desarrollar nuevos mercados y el 62% busca establecer nuevas áreas de negocio, un gran número de empresas planea medidas drásticas como despidos (38%), traslados de operaciones a la UE (31%) o jornada reducida (28%).

"Nos encontramos en una fase delicada. Muchas empresas se preparan para planes de racionalización y traslado. Los despidos son inevitables", lamenta Brupbacher, para quien la cifra "dependerá de la rapidez con la que los políticos puedan desactivar el arancel estadounidense del 39%".