Dani Martín se despide de Verónica Echegui: "Salúdame por ahí a alguna que hace tiempo no veo"

La muerte inesperada de Verónica Echegui ha inundado las redes sociales de cariño hacia la actriz que nos ha dejado demasiado pronto, a los 42 años, debido a una enfermedad que logró mantener alejada del foco mediático. Entre los amigos que han recurrido a la redes sociales para rendirle un sentido homenaje hemos podido leer las emotivas y cariñosas palabras que Dani Martín le ha dedicado a 'La Vero' como él mismo la recuerda.

"A mí me enseñó, me respetó, me regaló amor de compañera. Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía que se llama estar vivos" ha compartido Dani Martín en su cuenta de Instagram. Revelando con estas palabras la gran relación de amistad que compartía con la actriz desde hace años, Dani añadía: "Esta cosa tan caprichosa y preciosa que llamamos vida nos lo ha preparado así. Eres única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética. Hoy también estabas preciosa, así eres tú, La Vero. Mujer gigante que me regaló tanto. Mujer libre, anárquica y hermosa".

Junto a una fotografía en la que ambos aparecen en actitud muy cariñosa, Dani compartía con sus seguidores el gran cariño que le tenía a la actriz aprovechando la ocasión para enviarle un mensaje a una persona muy espeial para él: "Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto. La Vero, nuestra Vero (retiro lo de nuestra, ella era suya y a veces un ratito de los suyos), vuela libre, como siempre lo has hecho. Salúdame por ahí a alguna y alguno que hace tiempo no veo. Te quiero, Eche".