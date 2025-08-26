Álex García, desolado. Así ha sido el último y discreto adiós a Verónica Echegui

Íntimo, discreto y con la única presencia de su familia y sus seres queridos más cercanos. Así ha sido el último adiós a Verónica Echegui este martes en el Tanatorio de La Paz de Madrid tras el fallecimiento de la actriz a los 42 años a causa de un cáncer el domingo 24 de agosto en el Hospital 12 de Octubre, en el que llevaba varios días ingresada tras sufrir un empeoramiento en la enfermedad contra la que llevaba luchando varios meses y que había llevado en la más absoluta privacidad.

Horas después de trascender la triste e impactante noticia, que ha dejado al mundo del cine sin palabras, la capilla ardiente de la inolvidable protagonista de 'Yo soy la Juani' se llenaba de rostros conocidos que han querido despedir a una de las intérpretes más brillantes de su generación, como Paco León, María Adánez, Silvia Alonso, Victoria Luengo, Daniel Guzmán, Cayetana Guillén Cuervo, o Sara Sálamo.

También su exnovio Álex García, con el que mantuvo una historia de amor que terminó en 2023 después de 13 años juntos y que, destrozado, no se separó del féretro desde su llegada al tanatorio, evitando dejarse ver en este durísimo trance tras la muerte de Verónica, con la que a pesar de su ruptura seguía teniendo una maravillosa relación.

Este martes, ha tenido lugar a las 11.00 horas el último adiós a la actriz. Una ceremonia civil que se ha llevado a cabo en la más estricta intimidad y solo con la presencia se sus familiares y amigos más íntimos. Un homenaje a la icónica intérprete que ha durado en torno a 25 minutos y en el que se la ha recordado entre aplausos y lágrimas, y en el que como no podía ser de otra manera ha estado presente Álex, que ha reaparecido ante las cámaras devastado.

Acompañado por su representante Antonio Abeledo -que también era quien llevaba la carrera profesional de Verónica- y otro íntimo amigo, el actor se ha mostrado abatido en el interior del tanatorio, vestido de luto con un pantalón negro y una camisa blanca, y caminando sin poder ocultar su tristeza con las manos en los bolsillos, sin fuerzas para atender a la prensa y dedicar su último homenaje público a la que fue su pareja durante más de una década.