Agencias

Natalia Millán, madre orgullosa, desvela los pasos profesionales de su hija Violeta

Por Newsroom Infobae

Guardar

Natalia Millán está saboreando un verano de lo más dulces. A pesar de no haber tenido vacaciones, la actriz está feliz porque acaba de estrenar 'Un Dios Salvaje', de la francesa Yasmina Reza, en el Teatro Alcázar de Madrid. Una obra dirigida por Tamzin Townsend y protagonizada, además de por la popular actriz, por Luis Merlo, Clara Sanchis y Juanan Lumbreras, que promete convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada en Madrid.

Asegura que no ha podido disfrutar de unas vacaciones de verano: "mis compis sí, han tenido una semanita, justo la que yo estaba en Mérida, estrenando cleopatra enamorada, que fue también una experiencia maravillosa. Entonces, ellos sí han tenido la suerte de descansar un poco. Yo no, ha sido intenso.

"Estoy cansada, pero lo bueno que tiene el teatro, tiene muchísimas cosas buenas, y una de ellas es que es muy intenso el periodo previo, el periodo de ensayos, de estudio, incluso antes, los días de estreno, de promoción, son días muy intensos, pero luego ya la jornada es relajada, cortita, hay que reservarse, eso sí, porque cuando la gente ya está descansando a las ocho de la tarde, tú estás dando lo mejor de ti, pero luego es una vida, yo digo que es vida aristocrática, la vida de la jornada teatral", explicaba la actriz.

A diferencia de sus compañeros, la semana que tuvieron de vacaciones no pudo descansar porque estuvo en Mérida estrenando 'Cleopatra enamorada', que fue también "una experiencia maravillosa".

Además, la intérprete habló de su hija Violeta ante las cámaras, desvelando que "ella ha estudiado, entre otras cosas, dirección escénica en la Resada y ahora mismo está aquí haciendo la 'Regiduría compartida'", pero espera que "me dirija pronto". Tanto es así que anunciaba que "si tenemos alguna cosa en mente porque además yo creo que va a ir muy bien".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Muere un motorista de 42 años al chocar contra un vehículo detenido en el arcén de la M-40

Muere un motorista de 42

Hansi Flick: "No necesito más charlas de los árbitros"

Hansi Flick: "No necesito más

Corea del Norte refuerza su defensa aérea con el lanzamiento de dos tipos misiles nuevos

Corea del Norte refuerza su

Reino Unido extiende la formación para soldados ucranianos mientras continúan conversaciones sobre seguridad

Reino Unido extiende la formación

Última hora. Los Reyes Felipe y Letizia visitarán las zonas afectadas por los incendios la próxima semana

Última hora. Los Reyes Felipe