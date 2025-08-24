España logra el bronce en el concurso completo por equipos del Mundial de gimnasia rítmica

El equipo español se ha adjudicado la medalla de bronce en el concurso completo -'All-Around'- por conjuntos del Mundial de gimnasia rítmica, que se disputa en Río de Janeiro (Brasil) hasta este domingo, revalidando la presea que logró en Valencia 2023, y ha logrado además el pase a la final de cinco cintas y ejercicio mixto.

Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun, vigentes campeonas de Europa en la modalidad, iniciaron la competición con algunos fallos en el ejercicio de cinco cintas -tras quedarse la cinta enganchada en el pie de una de las gimnastas y caer al suelo después-, donde recibieron una nota de 26.500 que las situaba momentáneamente cuartas.

Posteriormente, brillaron en la prueba mixta de aros y pelotas, y sus 28.250 puntos les permitieron acabar la prueba en segunda posición y escalar al tercer puesto del concurso completo -54.750-, desbancando a la vigente campeona olímpica, China -53.250-.

Por delante, Japón se proclamó campeona del mundo por primera vez en su historia -55.550-, seguida de la anfitriona Brasil -55.250-, que logró superar a equipos históricos como Italia -decimoquinta tras sufrir caídas en sus dos rutinas- o Bulgaria -sexta después de sufrir penalizaciones en la rutina mixta-.

De esta manera, España repite el bronce que el equipo logró hace dos años en el Mundial de Valencia y confirma su excelente temporada, en la que se ha colgado tres oros en el Europeo y otros tres en la Copa del Mundo.

Todo en una jornada marcada por un fallo en el sistema de puntuación, que redujo sensiblemente la nota de países como España y que obligó a detener la sesión durante media hora. Además, el equipo dirigido por Alejandra Quereda, que fue subcampeona olímpica en Río 2016, logró el pase para la final de cinco cintas y del ejercicio mixto del domingo, día en el que se celebrarán las finales por aparatos individuales y por equipos.

Ni Alba Bautista ni Lucía González lograron clasificarse para las finales individuales tras quedarse fuera del corte después de los ejercicios de mazas y cinta del viernes. La turolense terminó en la vigésima posición con una puntuación total de 82,450 tras las jornadas de clasificación individual, mientras que la alicantina concluyó en el vigésimo cuarto puesto con una puntuación de 80,450.