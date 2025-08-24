Agencias

Comienzan a abandonar la 'rave' ilegal en la cantera de Roiz donde la Guardia Civil sigue haciendo controles

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los 400 asistentes a la fiesta 'rave' ilegal que tiene lugar desde el viernes en la cantera de Roiz, en el municipio de Valdáliga, han comenzado a abandonar el lugar donde la Guardia Civil continúa presente y realizando controles.

A estas horas ya han salido de la fiesta medio centenar de personas, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press, y se espera que los asistentes sigan abandonando la zona a lo largo de la tarde noche de hoy y mañana.

Este evento, sin autorización, fue convocado por redes sociales. La Benemérita, cuando detectó dicha convocatoria, puso en marcha un operativo a las 7.00 horas de este sábado para impedir el acceso de más personas al mismo. Durante esta jornada, ha realizado controles de drogas y alcohol a las personas que iban saliendo.

Desde la Delegación del Gobierno han recordado que los organizadores se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros y los participantes pueden tener multas que van desde los 150 a los 30.000 euros.

Por otra parte, la empresa concesionaria de la cantera ha interpuesto una demanda por la ocupación ilegal del espacio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Canadá, Suecia y Noruega anuncian nuevos acuerdos de ayuda y cooperación militares con Ucrania

Canadá, Suecia y Noruega anuncian

Muere un hombre de 30 años tras ser sacado del agua con signos de ahogamiento en la costa de Lanzarote

Muere un hombre de 30

La principal institución suní del mundo condena la moción aprobada en Jumilla para prohibir actos religiosos

La principal institución suní del

Seis ahogados durante un viaje de estudiantes en Egipto

Infobae

(Crónica) Media hora de goles condena al Girona en La Cerámica

(Crónica) Media hora de goles