1-3. Botafogo salva el invicto en Caracas

Caracas, 27 may (EFE).- El Botafogo salvó este miércoles el invicto en la Copa Sudamericana al vencer por 1-3 al Caracas, en la sexta y última fecha del grupo E del torneo.

Botafogo, con cinco partidos ganados y uno empatado, cierra la fase en la cima con 16 puntos, siete más que el Caracas, el segundo en el grupo E, que ahora deberá pelear contra un tercero de la Libertadores para continuar en el campeonato.

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En el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, el español Christopher Ramos de la Flor enmendó un autogol a favor de los Rojos del Ávila en el primer tiempo, con un tanto en el segundo.

Luego, los dirigidos por el portugués Franclim Carvalho tomaron ventaja en el minuto 71 con un gol de Kauan Toledo, que apenas había entrado al campo en sustitución del español.

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Por su parte, los de Henry Meléndez, con menos combustible, casi logran empatar con un rematee del colombiano Juan Sebastián González, que ingresó en reemplazo del paraguayo Adrián Fernández, pero el balón pegó en el travesaño.

El argentino Joaquín Correa, quien dio las asistencias en los dos goles del Botafogo, puso el tercero en el tiempo agregado, tras pase de Toledo.

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En la Sudamericana, solamente los primeros de cada grupo acceden directamente a los octavos de final, mientras los segundos jugarán un repechaje frente a los terceros de la Copa Libertadores.