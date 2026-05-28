Costa Rica declara alerta verde para prepararse ante el fenómeno de El Niño

San José, 27 may (EFE).- La Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica (CNE) declaró este miércoles una alerta verde para las provincias del Pacífico y el centro del país como medida preventiva ante los inminentes efectos del fenómeno de El Niño que se esperan para este año.

"Ante la consolidación del fenómeno de El Niño y los impactos que podría generar en los próximos meses, la CNE declara alerta verde para varias regiones del país. La decisión se basa en el análisis del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) que advierte una disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas", declaró el presidente de la CNE, Alejandro Picado.

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La alerta verde rige para las provincias de Guanacaste y parte de la de Puntarenas, ambas en el litoral Pacífico; así como en diversos cantones de las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, ubicadas en el centro del país.

Según las proyecciones del IMN, el déficit de lluvias provocado por El Niño oscilará entre un 25 % y un 50 % en el segundo semestre del año, con aumentos de hasta dos grados en las temperaturas, y el fenómeno podría extenderse hasta febrero de 2027.

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El presidente de la CNE hizo un llamado a la población a mantenerse informada con fuentes oficiales y a hacer un uso responsable del agua y la electricidad.

El Gobierno tiene previsto anunciar la próxima semana un plan para hacer frente al fenómeno que incluirá acciones en sectores como la agricultura, agua, salud y generación eléctrica.

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Esta semana el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó que Costa Rica le solicitó apoyo para llevar adelante un plan de acción efectivo que le permita actuar con rapidez ante los efectos previstos por el fenómeno de El Niño, que traería serios impactos al sector agrícola mediante sequías, altas temperaturas y un déficit de lluvia.

El director general del IICA, Muhammad Ibrahim, adelantó que el instituto, como parte de sus iniciativas de cooperación, articulará esfuerzos con socios estratégicos como la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), para avanzar en un plan conjunto enfocado en proteger la producción agropecuaria y fortalecer la resiliencia del sector. EFE

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