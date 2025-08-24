5-0. Buchanan lidera el festival del Villarreal ante el Girona

Vila-real (Castellón), 24 ago (EFE).- El Villarreal ha logrado la segunda victoria consecutiva en el campeonato de Liga tras aplastar a un triste Girona en un encuentro en el que ha destacado la capacidad realizadora del extremo canadiense Tajon Buchanan, autor de tres tantos.

El partido apenas tuvo historia, ya que el Girona, tocado anímicamente tras la debacle de la primera jornada, se hundió tras el primer tanto, fruto de un grave error defensivo, y lejos de mostrar la menor capacidad de reacción recibió otros tres golpes antes de la primera media hora.

Las buenas intenciones del Girona dudaron poco más de seis minutos. Un error de Yangel Herrera en la salida de balón fue aprovechado por Pépé para enfilar la portería e inaugurar el marcador a placer.

El tanto dinamitó la estabilidad emocional del equipo catalán y desató al Villarreal, que olió el miedo en un rival repleto de dudas y complejos.

Buchanan, tras una acción individual en la que retrató la debilidad defensiva del Girona, anotó el segundo con un disparo al primer palo antes del cuarto de hora.

El equipo de Míchel, inofensivo con el balón y transparente sin él, entró en colapso y se convirtió en una sombra de la que el Villarreal no tuvo piedad.

Rafa Marín, tras un saque de esquina, lograba marcar el tercero y poco después fue Buchanan el que, tras un gran contragolpe, aprovechó la asistencia de Cardona para anotar desde el área pequeña el cuarto ante un Krapytvsov impotente.

Sólo la pausa de hidratación logró contener el vendaval del Villarreal. Míchel aprovechó el parón para reorganizar a su equipo tácticamente y evitar más daños, pero de poco le sirvió, ya que Pépé y Etta Eyong, tras dos rápidas transiciones, estuvieron cerca del quinto antes del descanso.

Tras el descanso, Marcelino y Míchel aprovecharon el contexto del partido para dar minutos a algunos de sus recientes fichajes, como Parthey y Veiga por parte local y Lemar y Álex Moreno por los visitantes.

Álex Moreno logró agitar algo el ataque del Girona, aunque el que siguió acumulando llegadas fue el Villarreal, siempre iniciadas por un Pépé desatado.

El canadiense Buchanan redondeó su mejor tarde en el Villarreal con su tercer gol, ahora anotado con un disparo desde fuera del área que dobló las manos a Krapytvsov.

El conjunto de Marcelino, con media hora por delante, no quiso hacer más sangre, aunque su superioridad fue tan evidente que las ocasiones siguieron cayendo por inercia.

Los últimos minutos fueron una pesadilla para el Girona, que se limitó a dejar pasar el tiempo para evitar un castigo mayor mientras su rival, saciado de juego y goles, sesteaba con la pelota.

- Ficha técnica:

5; Villarreal: Luiz Júnior; Foyth (Renato Veiga, min. 46), Rafa Marín, Mouriño, Cardona; Buchanan, Comesaña (Thomas Partey, min. 46), Gueye (Parejo, min. 65), Yeremy Pino (Moleiro, min. 69); Pépé (Ilias Akhomach, min. 62) y Etta Eyong.

0; Girona: Krapytvsov; Hugo Rincón, Vitor Reis, Krejci, Blind; Portu (Álex Moreno, min. 46), Solís (Iván Martín, min. 70), Yangel Herrera (David López, min. 41), Tsygankov (Asprilla, min. 77), Joel Roca y Dawda (Lemar, min. 46).

Goles: 1-0, min. 7: Pépé. 2-0, min. 15: Buchanan. 3-0, min. 24: Rafa Marín. 4-0, min. 27: Buchanan. 5-0, min. 63: Buchanan.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité balear). Mostró tarjeta amarilla a Mouriño por el Villarreal y a Vitor Reis y Krejci por el Girona.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga EA Sports disputado en el estadio de La Cerámica ante 18.195 espectadores.

Vila-real (Castellón), 24 ago (EFE).- El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, afirmó este domingo, tras la victoria ante el Girona (5-0), que a pesar de que sólo se llevan disputadas dos jornadas del campeonato su equipo “va por el buen camino”.

El asturiano se mostró “orgulloso” del encuentro disputado por el Villarreal “porque" les "ha entusiasmado a todos”.

En opinión del entrenador, la clave del partido estuvo en el gran arranque del Villarreal y en el primer gol, que golpeó anímicamente a un equipo que venía con dudas tras la primera jornada.

Marcelino quiso ser prudente e insistió que el Villarreal tiene pleno de puntos tras jugar dos partidos en casa y ante rivales en construcción.

El técnico valoró que el Villarreal ha dado “un paso adelante” en ganar duelos y recuperación y consideró “difícil” que su equipo puede repetir “más veces” el nivel demostrado en la primera parte del encuentro.

“La idea es seguir mejorando”, insistió el asturiano, que reiteró su “agradecimiento” a los jugadores por el partido realizado ante el Girona.

“Ha sido un disfrute ver cómo ha jugado este equipo. Pero esto es efímero y hay que ser prudentes. Sabemos que si bajamos el nivel nos puede superar cualquier equipo”, advirtió Marcelino, que agradeció que el contexto del partido le permitiera dar minutos a jugadores recién llegados o salidos de lesiones de larga duración.

Vila-real (Castellón), 24 ago (EFE).- El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, admitió este domingo tras la derrota ante el Villarreal (5-0), que está preocupado por la situación del conjunto catalán y aseguró que su objetivo es “formar un equipo” una vez se cierre el mercado de fichajes.

“La sensación es difícil y parece que somos un equipo de puertas abiertas, de idas y venidas. Unos pueden entrar y otros salir. Hay jugadores que pueden estar dentro o fuera”, reiteró el preparador madrileño, que deseó contar “con un equipo con alma” una vez se cierre el mercado de fichajes.

Míchel señaló que desea contar con jugadores que deseen estar en el equipo y que el primer gol, que llegó tras un grave error, ha podido desconectar a varios de sus futbolistas.

“Hay mucho ruido e inestabilidad y falta algo muy importante, que es la palabra equipo. Igual cuando se cierre el mercado podemos construir un equipo, aunque vayamos un poco tarde”, manifestó el entrenador, que deseó contar con jugadores que quieran estar en el Girona.