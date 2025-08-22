Lucas Boyé refuerza el ataque del Deportivo Alavés hasta 2029

El delantero argentino Lucas Boyé se convirtió este viernes en nuevo jugador del Deportivo Alavés para las próximas cuatro temporadas, hasta 2029, tras el acuerdo alcanzado entre el conjunto vitoriano y el Granada.

"El Deportivo Alavés y el Granada CF han alcanzado un acuerdo para el traspaso del futbolista Lucas Boyé al club alavesista. El delantero argentino se convierte en el octavo fichaje de este mercado estival y reforzará el ataque babazorro hasta 2029", anunció el club en un comunicado.

Lucas Boyé, de 29 años, inició su trayectoria profesional en River Plate, con el que llegó a debutar en la Primera División de Argentina. Posteriormente, jugó cedido en Newell's Old Boys, antes de dar el salto definitivo a Europa para firmar por el Torino FC de la Serie A. El delantero también jugó como cedido en el RC Celta, el AEK Atenas y el Reading FC de la Championship inglesa.

Tras esto, el Elche CF se hizo con sus servicios en forma de cesión en la campaña 2020-21, con actuaciones que fueron fundamentales para la permanencia del conjunto ilicitano, que ejerció la opción de compra. Durante las dos temporadas posteriores, Boyé se convirtió en uno de los puntales del club, con el que jugó 100 partidos oficiales y marcó 23 goles. En 2023, llegó al Granada para acabar disputando 64 partidos, con 16 goles anotados.

"Lucas Boyé se ha confirmado como un atacante goleador, versátil, dinámico y con una enorme capacidad asociativa que sabe, también, lo que es defender la camiseta de la selección argentina (1 partido). El jugador ya se encuentra en Vitoria-Gasteiz para continuar con su proceso de recuperación y ponerse lo antes posible y en las mejores condiciones a las órdenes del técnico Coudet", zanjó el comunicado del club 'babazorro'.