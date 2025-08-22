Julián Calero: "No le vamos a poner la alfombra roja al Barcelona"

El entrenador del Levante UD, Julián Calero, ha asegurado que tratarán de "poner en dificultades" este sábado al FC Barcelona, al que se enfrentan en el Ciutat de València, y ha recalcado que no le van a poner "la alfombra roja", aunque es consciente de que se enfrentan a un equipo "muy ágil, dinámico y con muchas individualidades" y que ahora mismo están "entre los mejores de Europa".

"Sabemos que el Barcelona, si te somete muy cerca de tu portería, es muy difícil que puedas aguantar. Dicho eso, no es donde tú quieres estar, sino donde te meten. Si logramos después de robar o de acabar una jugada que ellos también sientan inquietud, estaremos cerca de conseguir cosas de nuestro plan de partido, que es ponerles en dificultades. No vamos a regalarles nada ni les vamos a poner la alfombra roja para que pasen por aquí. Vamos a intentar, dentro de nuestras posibilidades, generarles incertidumbre, que nos acerquen a nosotros a poder conseguir cosas en el partido que estén a favor", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, insistió en que tratarán de "competir". "Sabemos quién viene, sabemos que es un equipo que no solamente tiene muchísimo talento, sino que está en un estado puntualmente de forma muy buena, con mucha confianza, con muchos jugadores en muy buena dinámica, y eso hace que el partido sea más complicado. Pero eso no quiere decir que no tengamos opciones y que no queramos hacer un buen partido. Invitamos a nuestros aficionados a que nos den el empujoncito que nos va a hacer falta. Necesitamos la fuerza de nuestra gente desde el minuto menos uno", indicó.

"Sabemos que el rival de mañana no invita precisamente a que puedas ser muy optimista, pero tenemos muchas ganas de competir bien. El equipo está bien físicamente, mentalmente, ha superado el partido del otro día. Sabemos que va a haber muchas dificultades, pero como no sabemos dónde van a estar los puntos escondidos, hay que ir a buscar cualquiera de ellos. Las cosas hay que buscarlas y vamos a intentar buscarlas para ver si estamos cerca de poder puntuar", añadió.

El técnico madrileño también tiene claro que es "casi inevitable" que el Barça tenga el control del balón. "El Barcelona el año pasado ganó la posesión en todos los partidos, en los 38 partidos de LaLiga, y en diez estuvo por encima del 70% de posesión de balón", dijo. "Los primeros minutos en una nueva categoría siempre son complicados. La forma de gestionarlo es hacer sentir al jugador que pertenece a esta categoría y que no es por casualidad, que no estás aquí de invitado de piedra", continuó.

Además, recalcó que el conjunto de Hansi Flick es "uno de los mejores equipos de Europa" y tiene "muchísimas escapatorias para terminar ganando". "Si le defiendes un poco alto, te buscan espaldas; si le defiendes muy bajo, te acosan, te llevan por fuera, de fuera adentro; encima te presionan la pérdida, no te dejan correr... Ante eso hay soluciones, la cuestión es si vamos a ser capaces de solucionar los problemas que nos van a generar. Vamos a intentarlo", subrayó.

Todo de la mano de "chicos jóvenes". "No tiene sentido, van a por ti. Han empezado con un puntito de agilidad alto y de dinamismo global muy alto. El otro día pasaron circunstancias en el partido que lo condicionaron mucho, pero se nota que es un equipo muy ágil, dinámico, con muchas individualidades. Si le cierras por fuera, te vienen por dentro, se te abren bien para hacerte daño; si tú te abres, ellos te entran dentro; si te cierras, te van por fuera; si te avanzas, tanto Raphinha como Lamine son capaces de atacarte muy bien la espalda; si te pones muy hundido, malo; si te pones muy adelante, también malo. ¿Qué pasa, que no podemos jugar? Sí se puede y hay herramientas y soluciones para todo eso. Pero tiene que salirte a ti un partido extraordinario y ellos no tener ese día tan especial", manifestó.

En otro orden de cosas, Calero habló del estado de su plantilla. "Olasa está muy bien y es posible seguramente va a entrar en la convocatoria mañana, aunque va con pinzas. Y el resto, pues, no están disponibles. Koyalipou lo ha intentado durante la semana, pero no termina de encontrarse bien; cuando un tobillo está de esa manera, no es sencillo. Alfonso está lesionado y tanto Arriaga como Maturro todavía no están disponibles", señaló.

Por último, respecto a Carlos Álvarez y si tiene opciones de ser titular, se limitó a afirmar que "ha entrenado bastante bien esta semana". "Hemos tenido un poco de cordura con él, porque viene de muchas semanas parado. Esta lesión es un poco canalla; en el pubis tienes dos días que crees que estás bien y al tercero sientes otra vez molestias. Tienes que controlar muy bien las cargas. Todavía tiene algunas molestias, pero está en disposición. Le veo con ganas, mejorando, acercándose a lo que queremos de él", finalizó.