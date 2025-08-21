Belén Esteban y María Patiño, sale a la luz cómo será su regreso a televisión tras 'La Familia de la tele'

El pasado 18 de junio, apenas mes y medio después de su esperadísimo estreno, TVE decidía cancelar el programa 'La Familia de la Tele' ante sus discretos resultados de audiencia frente a rivales de peso como 'Y ahora Sonsoles', 'TardeAR', o 'Zapeando'. En el aire, el futuro televisivo de los rostros más populares del 'universo Sálvame', como Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés, o Lydia Lozano, tras su fallido fichaje por la cadena pública.

Y tras semanas de especulaciones, se confirma cómo, dónde y cuándo será el regreso a la pequeña pantalla de la presentadora gallega y de la ex de Jesulín de Ubrique. Ha sido la cuenta de Instagram 'Poco Pasa TV' la que ha adelantado en primicia que María y Belén estarán al frente del nuevo programa de canal TEN que se estrenará el próximo 1 de septiembre, 'No somos nadie'.

Mientras Patiño será la presentadora del magazine de lunes a jueves -Carlota Corredera la sustituirá el viernes tras el éxito de 'Tentáculos' en la misma cadena-, 'La Patrona' y Matamoros liderarán el plantel de colaboradores, de los que por el momento no se ha revelado ningún nombre más aunque se apunta a que habrá varias sorpresas que dejarán sin palabras a la audiencia. Eso sí, también se rumorea que habrá sonadas ausencias que no esperamos, y suena con fuerza que una de ellas podría ser la propia Lydia, que en un complicado momento personal tras la muerte de su madre, al que se han sumado sus problemas de salud, habría decidido tomarse un descanso después de varias décadas al pie del cañón.