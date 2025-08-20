Agencias

Técnicos de Bombers se trasladan a Larouco (Ourense) para coordinar operaciones aéreas del incendio

Por Newsroom Infobae

Dos técnicos de los Bombers de la Generalitat se han desplazado este miércoles hasta Larouco (Ourense) para coordinar las operaciones aéreas del incendio que afecta a la localidad.

En un comunicado en 'X' recogido por Europa Press, los Bombers han explicado que lo han hecho para complementar al equipo de expertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Estos días la flota aérea en la zona se ha incrementado "considerablemente" con ayuda de diversos países, y también de los Bombers de la Generalitat, han precisado.

Las labores que realizarán los técnicos consistirán en dirigir operaciones por aire, garantizar la fluidez de las comunicaciones y controlar el tráfico aéreo del incendio.

También se encargarán de programar los descansos, gestionar la rotación de las máquinas y la asignación de los lugares de trabajo.

