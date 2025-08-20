Agencias

La ofensiva israelí contra la Franja de Gaza deja más de 62.100 muertos

Por Newsroom Infobae

Más de 62.100 palestinos han muerto en la Franja de Gaza por la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023, según el último balance publicado este miércoles por las autoridades gazatíes, que han confirmado otros 58 fallecidos y 185 heridos en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, ha indicado que se han registrado 62.122 decesos desde el inicio de la ofensiva y 156.758 heridos, si bien ha alertado de que estas cifras podrían ser superiores debido al gran número de personas que siguen desaparecidas bajo los escombros.

Las autoridades estiman que 10.576 personas han muerto y 44.717 han resultado heridas desde la ruptura en marzo del último alto el fuego por parte de Israel, mientras que el agravamiento de la crisis humanitaria habría matado ya de hambre a 269 palestinos, tres de ellos en el último día. En total son 112 los niños que han fallecido por este motivo.

Asimismo, las autoridades han explicado que 22 personas han muerto y 49 se encuentran heridas desde el martes mientras esperaban para recibir ayuda, lo que sitúa en 2.018 los decesos entre los palestinos que hacen cola para recibir asistencia.

