Gloria Camila, segunda concursante confirmada de 'Supervivientes All Stars'

Gloria Camila Ortega Mohedano vuelve a Honduras. Así lo ha confirmado esta tarde después de tener en vilo a sus seguidores que durante unos largos minutos han tenido la duda de si sería su ídolo o Raquel Bollo, quien acompañará de momento a Jessica Bueno en esta nueva edición del reality de supervivencia con algunas de sus estrellas destacadas.

En plena polémica por la custodia de su sobrina y por las últimas informaciones que apuntan a una situación de frialdad hacia su novio Álvaro por parte de varios miembros de la familia Ortega Cano, Gloria Camila ha indicado que se marcha ilusionada y "fuerte mentalmente". En lo que respecta a su relación con el cantante, 'tranquilidad' es la palabra que define su estado. La diseñadora confiesa que confía mucho en su pareja y que ninguno está preocupado por lo que pueda pasar en la distancia.

No le preocupa quiénes serán sus compañeros aunque en las quinielas podrían entrar los nombres de Kiko Jiménez o Sofía Suescun. En caso de coincidir con el jienense, esta edición del 'All Stars' bien podría definirse como un déjà vu del que fuera su debut televisivo precisamente en el concurso. Fue hace ocho años, ambos eran pareja y precisamente su estancia en Honduras tuvo algunos momentazos como el de la pedida de mano de Kiko a Gloria que nunca se materializó. La hija de Ortega Cano resultó ser la sexta expulsada y su historia de amor no pasó a mayores.

La confirmación de este nuevo proyecto televisivo de Gloria Camila coincide con la partida de su hermana mayor, Rocío Carrasco, que sólo unas horas antes llegaba al aeropuerto de la capital para poner rumbo a Costa Rica como participante de pleno derecho del nuevo programa de la 1, 'Hasta el fin del mundo'.