Verónica Romero, junto a Bustamante, reivindica el legado de Álex Casademunt: "El reconocimiento está en cada canción"

El concierto de David Bustamante en Pinto ha dado mucho de que hablar entre sus seguidores. El cántabro sorprendió al público con su espectacular cambio físico -más delgado y deportivo- y un directo repleto de energía, cercanía y humor, logrando un lleno absoluto que dejó fuera a algunos fans. Entre bromas, agradecimientos y mensajes para sus haters en redes sociales, el ex de Paula Echevarría conectó con sus seguidores y demostró una vez más su capacidad para emocionar y entretener.

Uno de los momentos más especiales de la velada tuvo lugar cuando Bustamante invitó a Verónica Romero, compañera de la primera edición de Operación Triunfo, a subir al escenario. Juntos rindieron homenaje a su amigo y también exconcursante Álex Casademunt, fallecido en 2021. Antes de comenzar la interpretación de 'Dos hombres y un destino', el cantante pidió al público que encendiera las linternas de sus móviles: "Desde aquí un beso al cielo y a todos los que están conmigo. Te queremos y no te olvidamos Álex", declaró emocionado. Añadió: "Como llegados a este momento, me gustaría pediros que hiciéramos un mar de estrellas para que esta que está en el cielo nos escuche y esté tan orgulloso como somos nosotros de su legado; que todo el mundo encienda las linternas del móvil, en ser un mar, un universo y que cantemos esa canción así. Así es: 'que suene la música'. Gracias, de corazón, familia, gracias".

Posteriormente, Verónica, visiblemente emocionada, celebró el tributo y reivindicó el recuerdo de Casademunt: "Claro que ha llegado, y el cielo ha llegado aquí. Y yo lo pienso mucho, bueno, todos lo pensamos y lo sentimos. Para mí Álex es esa energía, esa fuerza, ese carisma, se refleja en nosotros y tenemos que tener ese momento para él. Espero que un día se le haga un buen reconocimiento con el permiso de la familia y de todo el mundo, ¿no?". Subrayó su deseo de que ese homenaje se materialice: "A mí sí. A todos, yo creo, ¿no? Pero bueno, el reconocimiento está en cada día, en cada recuerdo, en cada canción, y esta noche ha estado ahí, porque 'Dos hombres y un destino' son dos, son dos". Así, la emoción y los recuerdos se mezclaron con la música en un homenaje sincero y sentido a su amigo y compañero, que dejó huella en todos los presentes.