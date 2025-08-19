Paula Vázquez, Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Jedet o Yolanda Ramos, rumbo a 'Hasta el fin del mundo'

¡Llegó el día! Después de semanas de rumores, y de la filtración de la lista de concursantes, arranca la grabación de la nueva apuesta de RTVE, 'Hasta el fin del mundo' (adaptación de 'Race Across the World'). Un reality al más puro estilo 'Pekín Express' presentado por Paula Vázquez en el que nombres tan conocidos como Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Cristina Cifuentes, Nia Correia, J KBello o Jedet se embarcarán en una experiencia inolvidable recorriendo buena parte de América Latina por parejas con un presupuesto limitado -que equivale al precio de un billete de avión desde el punto de inicio hasta el final del viaje- sin utilizar dispositivos electrónicos y desplazándose únicamente por tierra o por mar, para poner a prueba su capacidad de supervivencia y su espíritu aventurero.

Ha sido este lunes 18 de agosto cuando la presentadora del formato y las celebrities protagonistas de 'Hasta el fin del mundo' han puesto rumbo a Costa Rica, donde arrancará la aventura, que se alargará durante las próximas semanas y en la que recorrerán países como México, Colombia o Brasil para vivir su particular 'Pekin Express' por Iberoamérica.

La concursante que más flashes ha acaparado a su llegada al aeropuerto de Madrid ha sido, como no podía ser de otra manera, Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado regresa a TVE -tras su paso por 'Bake Off: famosos al horno', y su anunciado fichaje por 'La familia de la Tele'- para descubrir su faceta más desconocida de la mano de su íntima amiga Anabel Dueñas.

En el reality contará también con otro gran apoyo, el de Alba Carrillo, que se embarca en el concurso como pareja de la expolítica popular y tertuliana televisiva Cristina Cifuentes, con la que ha derrochado complicidad ante las cámaras antes de fundirse en un gran abrazo con la madre de Rocío Flores.

La cantante y actriz de 'La Veneno', Jedet, lo hará con la youtuber Andrea Compton tras la baja de última hora de Rocío Martín Berrocal, que sonaba con fuerza para 'Hasta el fin del mundo' y que finalmente no formará parte de la expedición.

Sorpresa la presencia en el grupo del marido de Macarena Gómez, el artista Aldo Comas, que concursará junto al actor José Lamuño. La también actriz Yolanda Ramos -que tirará de su sentido del humor para hacerse con la victoria- lo hará con su sobrina, mientras que la cantante Nia Correia lo hará con su compañero de profesión J Kbello, con el que ha compartido confidencias mientras facturaban su equipaje.