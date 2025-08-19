Laura Matamoros aclara si se ha reconciliado con Benji Aparicio

Laura Matamoros y Benji Aparicio pusieron fin a su relación en verano de 2023 después de 6 años de amor repletos de crisis y posteriores reconciliaciones, y dos hijos en común, Matías (7) y Benji Jr. (4). Desde entonces, han sido varias las ocasiones en las que la influencer ha presumido de la buena relación que mantiene con el empresario hostelero, al que define como un auténtico padrazo.

Tanto es así que ambos están disfrutando juntos de sus vacaciones en Estados Unidos, donde su hijo mayor está disputando un torneo de golf. Un 'buen rollo' que ha hecho que sus seguidores hayan inundado el perfil de la sobrina de Mar Flores en Instagram con preguntas sobre una posible segunda oportunidad en su relación.

Algo que la propia Laura ha aclarado con la sinceridad que la caracteriza, dejando claro que no hay reconciliación con Benji: "Simplemente son planes familiares, que hacemos por nuestros hijos, lo más importante que tengo" ha asegurado.

Como ha explicado, "mis padres nunca pudieron hacerlo porque nunca tuvieron buena relación. Nosotros la tenemos y creo que es bueno que crezcan en un ambiente sano y que vean este tipo de relación". "No deja de ser también un tanto raro para mí, porque no lo he vivido en casa y tampoco pensé en un principio que fuera a pasar" ha confesado, destacando que tanto ella como su ex "tenemos la inteligencia emocional de hacerlo bonito POR Y PARA ELLOS".