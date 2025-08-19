El Arsenal sanciona a 17 aficionados por "comportamiento discriminatorio"

El Arsenal ha confirmado que 17 aficionados fueron sancionados por "comportamiento abusivo y discriminatorio" la temporada pasada, incluidos seis socios del club por insultos en internet.

Cada aficionado ha sido sancionado por un periodo de entre uno y tres años, durante el cual no podrán asistir a ningún partido del Arsenal, ni en el Emirates Stadium ni fuera de casa.

De las 11 infracciones cometidas en el estadio, tres fueron por acoso o lenguaje sexual y dos por racismo. Uno de los incidentes de abuso en internet dio lugar a una acción policial. De los seis, tres fueron por amenazas de muerte y dos por homofobia.

El club sigue colaborando con la Policía Metropolitana en otras nueve investigaciones, en las que todos los aficionados permanecen suspendidos a la espera de la resolución de sus casos.