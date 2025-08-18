Taiwán auditará a sus funcionarios para evitar que posean documentos de identidad chinos

Taipéi, 18 ago (EFE).- Taiwán anunció este lunes la puesta en marcha de un "mecanismo de verificación regular y sistemático" para impedir que funcionarios públicos cuenten con documentos de identidad chinos o registro domiciliario en el continente, en el marco de los esfuerzos por mitigar la influencia de Pekín en la isla.

La medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, obligará al "personal clave" de las Fuerzas Armadas, la administración pública y la docencia que asuma un nuevo cargo o sea transferido a someterse a este proceso de verificación, señaló el Consejo de Asuntos Continentales (MAC), la entidad responsable de las relaciones con China.

"Quienes no cooperen serán sancionados de acuerdo con las leyes y contratos de nombramiento, lo que incluye no llevar a cabo los trámites de validación del nombramiento, no poder firmar contratos de empleo ni proceder con renovaciones o cambios de nombramiento", apuntó el organismo en un comunicado.

Esta auditoría se llevará a cabo de "forma gradual y progresiva", indicó el MAC, recordando que, según la ley, los ciudadanos que adquieran el carácter de residentes en China "perderán automáticamente la identidad de (nacionales) de Taiwán, y por tanto no podrán desempeñarse como militares voluntarios ni como funcionarios públicos o docentes".

La entidad subrayó que, en los últimos años, Pekín "no ha dudado en socavar el sistema de identidad única" a través del Estrecho, permitiendo que aquellos ciudadanos isleños que obtengan documentos de identidad chinos conserven simultáneamente su documento de identidad taiwanés.

"Esta práctica no solo confunde el sentido de identidad nacional de nuestros ciudadanos y vulnera la legislación vigente de nuestro lado, sino que además representa una seria amenaza a la seguridad nacional", advirtió el MAC.

Esta iniciativa se anuncia casi medio año después de que el presidente taiwanés, William Lai, tachado de "independentista" y "alborotador" por las autoridades de Pekín, anunciara un conjunto de iniciativas para frenar las operaciones de influencia de China, a la que calificó como una "fuerza externa hostil".

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 bajo el nombre de la República de China y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China, destacando como una de las democracias más avanzadas de Asia.

Sin embargo, Pekín considera a la isla como una "parte inalienable" de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la "reunificación nacional", clave en el objetivo a largo plazo del presidente, Xi Jinping, de lograr el "rejuvenecimiento" de la nación china. EFE