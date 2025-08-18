Policía de Trinidad dice que detenidos en Venezuela iban a recoger alijo de armas y drogas

San Juan, 18 ago (EFE).- Las autoridades de Trinidad y Tobago afirmaron este lunes que un grupo de trinitenses y venezolanos, detenidos recientemente y que alegaron que solo estaban pescando, presuntamente iban en un bote de camino a recoger un cargamento de drogas y armas con destino al país caribeño de dos islas.

Según el jefe de la Policía de Trinidad y Tobago, Allister Guevarro, los detenidos, cuyo número exacto aún las autoridades no han revelado, fueron apresados el pasado viernes a 111 kilómetros de Cabo Codera, en Venezuela, por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Guevarro dijo en un audio enviado a los medios locales que "estas personas no estaban pescando" al momento de ser arrestadas.

De acuerdo con la Policía trinitense, los detenidos están conectados con alguna red criminal trasnacional y los venezolanos están posiblemente afiliados al Tren de Aragua.

En cuanto a los trinitenses, la Policía sospecha que están vinculados con un líder pandillero encarcelado en el país.

En el mismo mensaje enviado a los medios de comunicación, Guevarro aseguró que las autoridades continúan su investigación para arrestar a otros locales relacionados con el caso.

"Que esto sirva de advertencia clara a otras personas que creen que pueden evadir la justicia cruzando las fronteras", subrayó el jefe de la Policía. EFE