Agencias

Norirlandeses, escoceses y galeses piden a Starmer que actúe para parar la guerra en Gaza

Por Newsroom Infobae

Guardar

Dublín, 18 ago (EFE).- Un grupo de diputados de Irlanda del Norte, Escocia y Gales enviaron este lunes una carta conjunta en la que piden al primer ministro británico, Keir Starmer, que imponga "sanciones inmediatas" a Israel y "actúe ya" para poner fin a la guerra en Gaza.

La misiva, impulsada principalmente por partidos nacionalistas, urge a Starmer a convocar la Cámara de los Comunes de Londres (baja) -en receso veraniego- para que imponga sanciones y respalde "una intervención diplomática significativa para proteger a los civiles y asegurar una paz justa y duradera".

En representación de Irlanda del Norte, el texto lleva las firmas de la ministra principal y líder del Sinn Féin, Michelle O'Neill, así como de las líderes del nacionalista moderado Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP), Claire Hanna, y del multiconfesional Partido Alianza, Naomi Long.

También se han sumado a esta iniciativa el líder del Partido Nacional Escocés (SNP) en Westminster, Stephen Flynn; dirigentes de Plaid Cymru en Gales y Londres, y el Partido Verde de Escocia, los Demócratas Liberales Escoceses, y el izquierdista norirlandés Personas antes que Beneficios.

Además de sanciones, piden el fin inmediato de todas las ventas de armas a Israel y el apoyo a "investigaciones internacionales independientes sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio en Gaza".

El Gobierno británico, prosigue la misiva, debería usar su "influencia diplomática" para garantizar "el suministro sin obstáculos de alimentos, agua, medicinas y ayuda humanitaria al pueblo de Gaza".

"La posición moral y el compromiso del Reino Unido con los derechos humanos se medirán por su respuesta a esta crisis. Le instamos a actuar con decisión, oponiéndose a la hambruna provocada por el hombre, la matanza masiva de niños y los ataques más amplios contra la vida civil. La historia recordará si elegimos guardar silencio o apoyar a la humanidad", subraya la carta. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Gloria Camila, implacable con Kiko Jiménez ante su 'desaparición' tras salir a la luz su crisis con Sofía Suescun

Gloria Camila, implacable con Kiko

Un sismo de magnitud 5,1 sacude la región de Arequipa, en el sur de Perú

Infobae

El magnate cubano que encabeza una campaña proinmigrante desde Miami pese a las amenazas

Desafiante ante las intimidaciones, Michael Fernández impulsa una ofensiva pública en Florida contra el trato oficial a los migrantes y denuncia la complicidad de destacados funcionarios latinos, asegurando que no dejará de exigir un cambio a cualquier costo

Infobae

Cari Lapique recuerda emocionada a Carlos Goyanes a pocos días del primer aniversario de muerte de su hija Caritina

Cari Lapique recuerda emocionada a

Sofía Suescun y Kiko Jiménez 'controlan' a la prensa con un dron mientras cobran fuerza los rumores de infidelidad

Sofía Suescun y Kiko Jiménez