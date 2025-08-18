Agencias

Nicolás Maduro cree que Bolivia recobrará su camino "con unión" más "temprano que tarde"

Tras la exclusión del oficialismo boliviano en la próxima ronda electoral, el presidente venezolano expresó respaldo al pueblo andino, al tiempo que subrayó la alianza entre ambos países y exhortó a mantener la esperanza en el futuro del país

Caracas, 18 ago (EFE).- El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, consideró este lunes que Bolivia recobrará su camino "con unión" más "temprano que tarde", luego de que este domingo la izquierda del país andino quedara fuera de la segunda vuelta presidencial tras dos décadas de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y del actual mandatario, Luis Arce, ambos aliados del líder chavista.

"Bolivia recobrará su camino, con unión, más temprano que tarde. El pueblo de Bolivia sabe que cuenta con el pueblo revolucionario de Venezuela para todos los caminos de resistencia y de emancipación futura", manifestó Maduro, en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), sin aludir a las elecciones de Bolivia.

Asimismo, manifestó el apoyo de Venezuela a Bolivia "por siempre y para siempre", en casos como, mencionó, la "lucha" del país andino para que se le permita su salida al mar, un acceso que perdió ante Chile en la guerra del Pacífico (1879-1884).

Más temprano, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que ve con "tristeza" los resultados de los comicios en Bolivia.

"A uno le da tristeza (...) que un grupo de compañeros que se enfrentan a un enemigo histórico no sean capaces de ponerse de acuerdo y garantizar la unidad para ese pueblo", señaló Cabello durante la conferencia de prensa semanal del PSUV trasmitida por VTV.

En la contienda del domingo, el senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quedó en primer lugar al obtener el 32,14 % de los votos válidos, según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tras computar el 95,41 % de las actas.

Por su parte, el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002), de alianza Libre, alcanzó 26,81 % de los votos, conforme a estos datos que son preliminares y "no reemplazan" los resultados del cómputo oficial, según el TSE.

El oficialista Movimiento al Socialismo tenía como candidato al exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo, después de que Arce renunciara a buscar la reelección en medio de una crisis económica que afecta a Bolivia.

Por su parte, Evo Morales no participó en estos comicios por una disposición constitucional que le impide volver a postularse, ya que gobernó el país en tres periodos y tampoco tiene partido político, por lo que promovió el voto nulo.EFE

