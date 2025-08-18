Las operaciones de Air Canada siguen suspendidas por la huelga de auxiliares de vuelo

Toronto (Canadá), 18 ago (EFE).- Air Canada, la mayor compañía aérea de Canadá, mantiene este lunes todas sus operaciones suspendidas tras la decisión de sus 10.000 auxiliares de vuelo de seguir en huelga y desafiar la orden gubernamental de volver a sus puestos de trabajo.

Air Canada había programado este domingo cerca de 300 vuelos después de que el Gobierno canadiense ordenase el sábado el fin de la huelga y el arbitraje del Consejo de Relaciones Industriales de Canadá (CIRB, por sus siglas en inglés) para resolver la disputa.

Pero la compañía aérea, la quinta mayor de Norteamérica, se vio obligada a cancelar por segundo día consecutivo todos sus vuelos después de que el sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE), que representa a los aproximadamente 10.000 auxiliares de vuelo de Air Canada, anunciase que no seguirá las instrucciones del Gobierno por considerar que son "inconstitucionales".

Este lunes, CUPE dijo que ha solicitado al Tribunal Federal que suspenda la orden de mediación y que los trabajadores regresen a sus puestos de trabajo.

En una vista celebrada en la noche del domingo, CUPE también solicitó a CIRB que retrase la implementación de la orden gubernamental de fin de la huelga hasta que el Tribunal Federal se pronuncie sobre su validez legal.

Los trabajadores de Air Canada se declararon en huelga el sábado tras ocho meses de negociaciones infructuosas para la firma de un nuevo convenio colectivo.

CUPE ha señalado que en los últimos 25 años, el salario básico de los auxiliares de vuelo solo ha aumentado un 10 % cuando la inflación en ese periodo creció un 169 %.

Además, los auxiliares de vuelo no son remunerados por gran parte del trabajo que realizan en tierra, como las tareas de embarque y desembarque de pasajeros.

La compañía ha ofrecido aumentos salariales de entre 12 y 16 % en el primer año y cambios en el pago de las horas trabajadas en tierra.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró este lunes que "es importante que se compense (a los auxiliares) de forma justa" y reclamó a trabajadores y empresa que lleguen a una solución "lo antes posible".

"Es decepcionante que las negociaciones no hayan resultado en un acuerdo y tanto el sindicato como la empresa habían señalado que habían llegado a un punto muerto. Así que estamos en una situación en la que literalmente centenares de miles de canadienses y visitantes están siendo afectados", añadió.

Mientras, los aeropuertos canadienses están sumidos en caos. La huelga supone la cancelación de unos 900 vuelos diarios y mantiene en tierra a unos 130.000 pasajeros cada día.

Aunque Air Canada ha solicitado a sus clientes que no acudan a los aeropuertos hasta que tengan un vuelo confirmado, muchos pasajeros están acudiendo para intentar encontrar alternativas.

Además, centenares de auxiliares de vuelo de Air Canada están organizando piquetes informativos en los aeropuertos.

Ante la continuación de la huelga, Air Canada suspendió este lunes sus previsiones financieras para el tercer trimestre del año, así como para el conjunto de 2025.

En julio, la compañía había anticipado unos beneficios antes de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITDA) ajustado de entre 3.200 y 3.600 millones de dólares canadienses (entre 2.320 y 2.600 millones de dólares estadounidenses) en 2025. EFE