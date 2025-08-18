Agencias

La Justicia confirma la destitución del presidente separatista del ente serbio de Bosnia

Zagreb, 18 ago (EFE).- El líder secesionista y prorruso de los serbobosnios, Milorad Dodik, ha dejado este lunes oficialmente de ser el presidente de la República Srpska (RS), una de las dos entidades que componen Bosnia-Herzegovina, al rechazar hoy su recurso el Tribunal de Apelación bosnio, que él no reconoce.

El dirigente separatista fue condenado en firme el 1 de agosto a un año de prisión y a seis años de inhabilitación para ejercer cargos políticos por desobedecer las decisiones del Tribunal Constitucional de Bosnia-Herzegovina y del alto representante para ese país, Christian Schmidt.

Dodik, que lleva años amenazando con separar la RS de Bosnia-Herzegovina y unirla a Serbia, aseguró hoy que no se retirará y que convocará un referendo en septiembre sobre si debe dejar o no el cargo. EFE

