El paraguayo Flaming gana el lanzamiento de jabalina e impone récord

En una competencia de alto nivel celebrada en Luque, Lars Flaming se coronó con la presea dorada gracias a una marca de 81.56 metros, superando al cubano Laikel Cabrera y al brasileño Thiago Lacerda

Por Newsroom Infobae

Luque (Paraguay), 18 ago (EFE). - El paraguayo Lars Flaming ganó este lunes la medalla de oro del lanzamiento de jabalina masculino e impuso un nuevo récord para las justas en el marco de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.

Además de ganar la presea dorada, Flaming sello el nuevo récord con un lanzamiento de 81.56 metros, mientras que el cubano Laikel Cabrera marcó 75.82 para la plata.

El bronce correspondió al brasileño Thiago Lacerda con 69.77.

La prueba del lanzamiento de la jabalina se llevó a cabo en el estadio de atletismo del complejo del Comité Olímpico Paraguayo, en Luque, ciudad aledaña a Asunción. EFE

