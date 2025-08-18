Agencias

Canadá y Argentina se quedan con los oros del baloncesto 3x3

Las selecciones de ambas naciones lograron el máximo reconocimiento en el torneo panamericano sub-23 tras imponerse en sus respectivas finales, mientras los conjuntos de Paraguay y Ecuador conquistaron la tercera posición en un cierre reñido

Luque (Paraguay), 17 ago (EFE).- Los equipos de Canadá y Argentina ganaron este domingo las medallas de oro del baloncesto 3x3 en el marco de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.

En primer turno, las canadienses Mara Dykstra, Gage Grassick, Jade Belmore y McKenzie Smith vencieron a las mexicanas Anisa Jeffries, Loriette Maciel, Laura Plasencia y Regina Espinosa por marcador de 18-13.

En el encuentro por el bronce, las paraguayas Antonella Luraghi, Manuela Ramírez, Agostina Ochipinti y Ana Brítez derrotaron a las brasileñas Vitória Moura, Brenda Bleidao, Arianny Francisco y Stephany Goncalves por 16-15.

Los argentinos Santino Mazzucchelli, Alejo Maggi, Juan Frontera y Martín Molina dieron cuenta de los chilenos Gabriel Soto, Juan Aguayo, Óscar Barría y Vicente Schulz por 21-11 y se colgaron el oro.

El bronce fue para los ecuatorianos Kevin Pazmiño, Andrés Jaramillo, Kevin Preciado y Michael Torres, que vencieron por 21-16 a los dominicanos Ángel Puello, Juan de los Santos, Dolfy Arias y Rey Abad.

En el baloncesto 3x3 se encuentran tres jugadores en campo y uno en la reserva. EFE

