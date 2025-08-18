Agencias

Blackpink publicará su nuevo álbum en noviembre, según su agencia

El esperado trabajo discográfico del exitoso grupo femenino fue confirmado por YG Entertainment, que afirmó estar ultimando detalles para debutar el material tras un extenso periodo, según declaraciones oficiales de la productora surcoreana

Por Newsroom Infobae

Seúl, 18 ago (EFE).- La banda de K-Pop femenino Blackpink lanzará su nuevo álbum de estudio en noviembre, según dijo este lunes un responsable de su agencia de representación, en el que supone su primer disco en tres años.

Yang Hyun-suk, fundador y productor ejecutivo de YG Entertainment, señaló que la banda se encuentra trabajando en un nuevo disco y que harán todo lo posible para lanzarlo en noviembre, según explicó en un video publicado en el blog de la compañía.

Este supone el primer álbum de la banda en tres años y dos meses, desde que lanzaran su segundo álbum de larga duración, 'Born Pink', en septiembre de 2022.

La banda, formada por Jisoo, Lisa, Rosé y Jennie, se encuentra también en una gira mundial llamada 'Deadline' (fecha límite), que comenzó en Seúl y ha pasado ya por Barcelona, Londres y otras ciudades.

Todas las integrantes del cuarteto han debutado en solitario tras lanzar dos álbumes juntas: 'The Album' (2020) y 'Born Pink' (2022), y participar en tres giras mundiales.

Blackpink es el grupo musical internacional más seguido en YouTube, con casi 100 millones de suscriptores.

