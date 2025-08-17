El Gobierno libio suspende las actividades de Huawei en el país por vulnerar la seguridad nacional

El Gobierno libio en la capital, Trípoli, ha anunciado este domingo la suspensión de los contratos en vigor con la tecnológica china Huawei al denunciar sus vínculos con "entidades ilegales" dentro del país.

En un comunicado publicado por el portal Libya Update, el Gobierno de Trípoli, reconocido por la comunidad internacional frente a las autoridades paralelas del este del país, acusa al gigante chino de "firmar contratos ilegales con entidades ilegales dentro del Estado, lo que constituye una violación de la seguridad nacional libia".

La Autoridad General para las Comunicaciones señala a la empresa de violar las directrices de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) "relacionados con el respeto a la soberanía de los Estados miembros" y, por lo tanto, considera "suspendidas de inmediato" sus actividades en Libia "hasta que se resuelva su situación".

Cualquier transacción o contrato celebrado fuera del marco legal aprobado por la Autoridad se considerará nulo y sin valor", ha remachado la agencia del Gobierno en un comunicado.