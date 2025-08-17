Complicada jornada en León con preocupación por el viento y el avance de incendios de Gestoso, Barniedo y Llamas

La provincia de León enfrenta otra complicada jornada de lucha contra incendios, ya que contabiliza nueve en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, con especial preocupación por la direccion de los originados en Gestoso, Barniedo de la Reina y LLamas de Cabrera, así como por el viento que puede dificultar las labores.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha informado a mediodía de este domingo, 17 de agosto, tras la reunión del Cecopi, de la situación en la provincia que se ve afectada por numerosos fuegos.

En concreto, hay nueve incendios en gravedad 2, los de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres, Paradiña, Barniedo, Canalejas, Caín y Gestoso. Estos dos últimos no figuran en este nivel en la plataforma Inforcyl, pero la Delegación de la Junta en León los sitúa en esta gravedad al haber pasado desde otras comunidades autónomas, el de Caín desde Asturias y el de Gestoso, desde Ourense, Galicia.

En este contexto, en el que se añaden otros dos fuegos en IGR 1, además de una decena "controlados", el Cecopi ha decidido la evacuación de Castropetre por el incendio de Gestoso y el confinamiento de Molina Ferrera por el avance del fuego originado en Llamas de Cabrera hacia la zona de La Maragatería, ha detallado el delegado, quien ha precisado que, por otro lado, los desalojados de Portilla de la Reina por el incendio de Barniedo están volviendo a sus casas.

Son unas 1.570 personas las evacuadas de una treintena de localidades y 70 las confinadas en tres poblaciones, ha agregado Diego, para abordar la situación de los distintos fuegos que azotan el territorio.

Sobre los incendios de Yeres y Llamas de Cabrera ha indicado que la situacion es "mejor" este domingo, si bien "preocupa" su dirección hacia La Maragatería, mientras en el de Fasgar hay llamas salientes y se dirige a la población homónima que se intenta proteger.

El de Anllares del Sil, por su parte, ya no pone "en peligro" a Valdeprado y va hacia Asturias, aunque presenta "riesgos de reproducciones"; el de Paradiña ha provocado una noche "complicada" en esta localidad, tras lo que la situación este domingo es tendente a su estabilización, pero con riesgo de incendios, ha detallado.

El de Gestoso, originado al pasar el de Ourense, es otro d elos que más preocupa, lo que ha provocado los mencionados nuevos desalojos. Este mantiene un "frente activo" en el que se intenta trabajar.

El incendio de Caín de Valdeón, que ha pasado desde Asturias, supone riesgo por "caída de piedras", pero, por la dirección del viento, no pone en peligro a la localidad. No obstante, aquí se ha cerrado la Ruta del Cares.

Diego también ha apuntado que la situación es "mejor" en el sur de la provincia al estar en general "estabilizado" el que pasó desde Molezuelas de la Carballeda (Zamora). Sobre una nueva reproducción del incendio de Cubo de Benavente en la provincia vecina, el delegado de la Junta ha asegurado que les han dicho que está "controlado"."Deseemos que no penetre de nuevo en León", ha apostillado.

Sobre el de Barniedo de la Reina, en la zona de Picos de Europa, ha advertido de que el viento puede "complicar" la situación. En este momento, hay en torno al 50 por ciento del perímetro "ne fase de estabilización y el fuego avanza hacia Posada de Valdeón y la provincia de Palencia, ha alertado. En este fuego trabajarán este domingo los dos aviones cisterna llegados desde Italia.

El incendio de Canalejas también va en direccion a Palencia, por lo que se está trabajando "para que no se extiendan los flancos tanto de derecho e izquierdo, así como cola". "Eso se va a hacer con bulldozer, fundamentalmente, con maquinaria, pero en lo que es la punta del incendio se va a trabajar con medios aéreos y también con bulldozer, intentando que no avance hacia Guardo (Palencia)", ha explicado el delegado.

Por otro lado, el incendio de Orallo, en el municipio de Villablino "se encuentra mejor" con tendencia a la "estabilización", una situación positiva como la que se presenta en el incendio de La Uña, que afecta al Parque Regional de Riaño y Mampodre.