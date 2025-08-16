Zelenski prevé más ataques de las fuerzas rusas sobre Ucrania para reforzar políticamente a Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de que, en vista de las "traiciones" recurrentes de Rusia y de los esfuerzos diplomáticos en marcha, sólo cabe anticipar que en los próximos días el Ejército ruso "incremente la presión y los ataques" sobre objetivos ucranianos, con el objetivo de dotar a su presidente, Vladimir Putin, de una posición política "más favorable".

Zelenski ha examinado este sábado con los altos mandos de las Fuerzas Armadas la situación en el frente de combate, horas después de la conclusión de la cumbre que reunió en Alaska a Putin y a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, inédita desde el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania.

Kiev tiene constancia de "movimientos y preparativos" de las tropas rusas, después de que en los últimos días las Fuerzas Armadas de Rusia hayan intentado ganar terreno en el este de Ucrania y romper incluso las últimas líneas de defensa.

Zelenski, que ha reconocido situaciones "extremadamente difíciles" en varios puntos de la región de Donetsk, ha advertido de que las fuerzas ucranianas se reservan el derecho de "contraatacar", "si es necesario de manera asimétrica".

La cumbre de Alaska entre Trump y Putin ha concluido sin acuerdos relativos al conflicto y, de hecho, el mandatario estadounidense ha vuelto a matizar su posición para señalar que ahora ya no ve necesario que haya un alto el fuego, apostando en cambio por negociar "directamente" un acuerdo de paz.

El Gobierno ucraniano no ha valorado directamente este aparente giro y Zelenski, que ha hablado con Trump de madrugada durante más de una hora, se ha limitado a decir en redes que las posiciones de todas las partes están "claras".

"Debemos lograr una paz real, una que sea duradera, no simplemente otra pausa entre invasiones rusas", ha reclamado.