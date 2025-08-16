Sylvia Pantoja revela su gesto con Isa Pantoja al nacer su hijo y aclara si quiere reconciliarse con su prima

Sylvia Pantoja, cantante y prima de Isabel Pantoja, continúa cosechando éxitos mientras mantiene un perfil discreto en lo personal. Aunque prefiere mantenerse al margen de ciertas polémicas familiares, cada vez que es preguntada por su entorno no duda en responder con cercanía y sinceridad.

La artista ha revelado que mantiene un trato cordial con Isa Pi. "Yo a Isa la felicité. Le mandé un mensajito y le dije: Enhorabuena, corazón, y a Asraf, por supuesto, a los padres, ¿no? De vez en cuando le mando un mensajito porque es una niña muy linda", explicó, dejando claro que, pese a las distancias, existe cariño y respeto. En cambio, con su prima Isabel Pantoja la comunicación es prácticamente inexistente: "Hace mil años que no sé nada de ella", confesó. Sobre los rumores de que la tonadillera podría irse de gira a Latinoamérica, Sylvia respondió con naturalidad: "Pues perfecto. Todos tenemos derecho, todos los artistas, a ir para arriba, para abajo, salir de España, es la vida del artista. Es lo lógico, ¿no?". Y cuando se le preguntó si le gustaría recuperar la relación, fue tajante: "Yo estoy muy bien como estoy".

Muy emocionada, también recordó a Chiquetete, figura clave en sus inicios. "En esta vida quien es agradecido es bien nacido, ¿no? Y la verdad que la persona que me ayudó cuando yo era una niña, me subió al escenario y me dejó cantar con él, y gracias a él me salió luego todo, la discográfica, multinacional, fue él. Entonces, yo siempre lo tengo en mi corazón", comentó. Además, adelantó que próximamente le rendirá un homenaje en Colombia junto a su primo Fran Cortés, hijo del fallecido cantante, algo que le hace mucha ilusión.

Al finalizar su concierto en la localidad madrileña de Leganés, Sylvia Pantoja atendió amablemente a sus seguidores, firmando autógrafos y haciéndose fotos, demostrando la conexión especial que mantiene con su público y la gratitud que siente hacia quienes la han acompañado a lo largo de su trayectoria.