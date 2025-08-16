Las aerolíneas programan 7.149 vuelos para este sábado, el día con mayor volumen del puente de agosto

Las aerolíneas han programado un total de 7.149 vuelos en los aeropuertos de Aena para este sábado, tercer día del puente de agosto, lo que supone 24 viajes aéreos menos que en 2024 y el día con más volumen de vuelos registrados entre el jueves y el domingo.

En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas --el que registrará el mayor volumen de vuelos de todo el puente--, habrá 1.111 vuelos a lo largo del día de hoy, 28 más que el año pasado.

Por su parte, el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat tiene previstos 991 vuelos para este sábado, algo que representa un aumento de 55 vuelos en comparativa interanual.

Respecto al aeropuerto de Palma de Mallorca, las aerolíneas han programado 1.079 vuelos, 30 menos que el año anterior, mientras que en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se producirán 574 viajes aéreos, 19 menos que en 2024. Asimismo, el aeropuerto de Ibiza alcanzará los 461 vuelos, lo que implica dos vuelos más que en 2024.