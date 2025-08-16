Froilán sorprende con su estilo de lujo en el aeropuerto de Madrid

Felipe Juan Froilán, hijo de la infanta Elena, regresó a Madrid en medio del habitual revuelo mediático que acompaña sus movimientos por la capital. Nada más aterrizar, prefirió guardar silencio ante los periodistas que intentaron resolver las dudas sobre su vida privada, manteniendo la discreción sobre la posible ruptura con Belén Perea, relación que nunca confirmaron oficialmente, así como sobre el futuro regreso a España de su abuelo el Rey Juan Carlos.

El joven, conocido por su bajo perfil en lo relativo a asuntos personales, esquivó todas las preguntas y se limitó a caminar hasta tomar un taxi, evitando cualquier pronunciamiento público. En su recorrido, llamó la atención por su estilo cuidado y preferencia por firmas de lujo - luciendo una mochila de Louis Vuitton valorada en torno a 1.750 euros - al igual que otros miembros de su familia como su padre, Jaime de Marichalar, y su hermana, Victoria Federica.

Froilán sigue dejándose ver por España durante la época estival, donde suele pasar parte de sus vacaciones. Cabe recordar que el sobrino del Rey Felipe VI ha cumplido 27 años el pasado 17 de julio y continúa siendo uno de los rostros más polémicos del entorno de la familia real.