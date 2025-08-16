Agencias

CyL tiene más de 20 incendios activos, con once en gravedad 2 y seis en 1

Castilla y León contabiliza en la mañana de este sábado, 16 de agosto, más de 20 incendios activos en la Comunidad, de los cuales once se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León, Salamanca y Ávila, mientras seis alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca y Zamora.

Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, consultada a las 10.00 horas, del que se desprende que la situación sigue siendo "extrema" por la cantidad de incendios activos y de gravedad, tal y como han expresado desde la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de la red social 'X'.

Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León, Salamanca y Ávila. En concreto, se mantiene el fuego de gravedad 2 originado en Molezuelas de la Carballeda, que saltó desde la provincia zamorana a la leonesa y es, por el momento, el que más superficie ha arrasado en su totalidad en esta oleada de fuegos, con más de 31.000 hectáreas afectadas en ambas provincias.

La provincia de Zamora enfrenta otro incendio de gravedad 2, el que entró el jueves desde Ourense y se ha denominado incendio de Castromil.

Otra de las provincias más afectadas por los incendios forestales en estos momentos es León, donde se concentran seis grandes fuegos, los originados en Yeres --que afectó a Las Médulas--, Llamas de Cabrera, Anllares del Sil, Fasgar, Barniedo de la Reina y Paradiña, que se reactivó en la última jornada.

A estos fuegos que se encuentran en gravedad 2, se añaden dos en la provincia de Salamanca, uno en El Payo y otro en San Cristóbal de los Mochuelos, en el municipio de Cipérez.

Además, hay activo otro IGR 2 en la provincia de Ávila, con origen en El Herradón de Pinares, que obligó a desalojar ayer la pedanía de Urraca-Miguel y la localidad de Ojos Albos.

Por otro lado, se encuentran en IGR 1 seis incendios forestales, los originados en Orallo (León), Resoba (Palencia), La Uña (León), Porto (Zamora), La Alberca (Salamanca) y Puercas (Zamora), este último uno de los grandes incendios de la última semana y que bajó a gravedad 1 el viernes.

En Castilla y León también permanecen activos otros siete incendios forestales de menor gravedad al no haberse declarado el IGR 1 en las provincias de León, Salamanca y Palencia.

