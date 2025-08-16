Agencias

Cancelan una veintena de vuelos entre Puerto Rico y otras islas del Caribe por huracán

Las conexiones aéreas resultaron severamente interrumpidas este sábado debido a la intensificación de Erin a huracán categoría 5, fenómeno que ocasiona alteraciones operativas y cierres de terminales en puntos clave según autoridades locales y del sector meteorológico

Por Newsroom Infobae

Guardar

San Juan, 16 ago (EFE).- Una veintena de vuelos entre Puerto Rico y otras islas del Caribe fueron cancelados este sábado debido a las condiciones meteorológicas provocadas por el paso cercano del huracán Erin, de categoría 5.

Aerostar, la empresa que opera el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU) en Puerto Rico, informó en sus redes sociales que los vuelos tenían como destino las islas de Santa Cruz, Tortola, San Tomas y Vieques.

Los vuelos cancelados son operados por las aerolíneas CapeAir, Intercaribbean y Jet Blue.

"Aerostar le recomienda a los pasajeros de estos y todos los vuelos en el día de hoy y mañana que se mantengan en contacto de manera continua con sus respectivas líneas aéreas", escribió la compañía en sus redes sociales.

Erin se intensificó rápidamente este sábado hasta convertirse en un "catastrófico" huracán categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 160 millas por hora (257 kilómetros por hora), anunció el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU.

Según la trayectoria pronosticada, se espera que durante el fin de semana el centro del huracán se mueva justo al norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

En Puerto Rico, las autoridades cerraron este sábado numerosas playas y seis puertos, e inspeccionaron las estaciones de control de inundaciones, entre otras medidas, ante las intensas lluvias y oleaje previstos.

Se espera un oleaje de entre 8 y 12 pies de altura (2,4 y 3,6 metros) y unos acumulados de lluvia de 2 a 4 pulgadas (entre 50 y 100 milímetros), que podrían localmente llegar a 6 pulgadas (150 milímetros).

Esto puede provocar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología de San Juan mantiene en vigor una vigilancia de inundaciones hasta el lunes. EFE

Temas Relacionados

Huracán ErinCancelación de vuelosPuerto RicoAerostarCapeAirJet BlueSan JuanIslas VírgenesCentro Nacional de HuracanesAerolíneasEFE

Últimas Noticias

Declarado un incendio en un garaje de Porto Cristo

Declarado un incendio en un

Manolo González: "Llegamos mejor que hace un año"

Manolo González: "Llegamos mejor que

Organizaciones y autoridades locales declaran una huelga en Israel este domingo contra la estrategia en Gaza

Organizaciones y autoridades locales declaran

Previa del Espanyol - Atlético de Madrid

Previa del Espanyol - Atlético

Asturias contabiliza 14 incendios forestales este sábado por la tarde, 6 activos y 1 estabilizado

Asturias contabiliza 14 incendios forestales