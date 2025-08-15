Stuani, baja ante el Rayo por el fallecimiento de su padre

Girona, 15 ago (EFE).- El delantero uruguayo Cristhian Stuani, capitán y máximo goleador histórico del Girona, será baja este viernes en la primera jornada de LaLiga EA Sports frente al Rayo Vallecano por el fallecimiento de su padre, según ha informado el club catalán.

El Girona ha transmitido a través de las redes sociales su "más sentido pésame", así como "el apoyo y el cariño" al futbolista y a su familia "en estos momentos de tristeza".

Stuani debía dar una rueda de prensa el pasado miércoles como punto de partida a su novena temporada en Montilivi, pero la comparecencia se canceló a última hora y el jueves no participó en el entrenamiento previo al partido contra el Rayo Vallecano.

En la rueda de prensa previa al encuentro, que se disputará este viernes en Montilivi, el entrenador Míchel Sánchez explicó que el delantero sería baja por "motivos personales y privados".

A los 38 años, Stuani sigue siendo una pieza clave del Girona: fue el artíficie de la sufrida permanencia de la temporada pasada y ha vuelto a ser el máximo goleador del equipo en esta pretemporada, con tres tantos.

En el debut liguero, Míchel tampoco podrá contar con el recién llegado Àxel Witsel, por falta de entrenamientos, ni con los lesionados Donny van de Beek, Miguel Gutiérrez -a un paso de cerrar su salida al Nápoles- y Abel Ruiz.