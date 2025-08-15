Agencias

Stuani, baja ante el Rayo por el fallecimiento de su padre

Por Newsroom Infobae

Guardar

Girona, 15 ago (EFE).- El delantero uruguayo Cristhian Stuani, capitán y máximo goleador histórico del Girona, será baja este viernes en la primera jornada de LaLiga EA Sports frente al Rayo Vallecano por el fallecimiento de su padre, según ha informado el club catalán.

El Girona ha transmitido a través de las redes sociales su "más sentido pésame", así como "el apoyo y el cariño" al futbolista y a su familia "en estos momentos de tristeza".

Stuani debía dar una rueda de prensa el pasado miércoles como punto de partida a su novena temporada en Montilivi, pero la comparecencia se canceló a última hora y el jueves no participó en el entrenamiento previo al partido contra el Rayo Vallecano.

En la rueda de prensa previa al encuentro, que se disputará este viernes en Montilivi, el entrenador Míchel Sánchez explicó que el delantero sería baja por "motivos personales y privados".

A los 38 años, Stuani sigue siendo una pieza clave del Girona: fue el artíficie de la sufrida permanencia de la temporada pasada y ha vuelto a ser el máximo goleador del equipo en esta pretemporada, con tres tantos.

En el debut liguero, Míchel tampoco podrá contar con el recién llegado Àxel Witsel, por falta de entrenamientos, ni con los lesionados Donny van de Beek, Miguel Gutiérrez -a un paso de cerrar su salida al Nápoles- y Abel Ruiz.

Temas Relacionados

EFEmanosDeportistas hombre. Partido de la Liga EA Sports entre la Real Sociedad -Gironagol

Últimas Noticias

Los aeropuertos españoles esperan casi 7.000 vuelos para este 15 de agosto

Los aeropuertos españoles esperan casi

Estudio global revela que las relaciones formadas en línea muestran menor satisfacción y compromiso emocional

Infobae

El PIB de Japón aceleró su expansión al 0,3% en el segundo trimestre

El PIB de Japón aceleró

Lavrov afirma que Rusia acude a la cita en Alaska con "una postura clara y definida"

Lavrov afirma que Rusia acude

Reabierta la N-621 entre León y Cantabria tras cortarse este jueves por un incendio forestal

Reabierta la N-621 entre León