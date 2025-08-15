Lewandowski, baja en la última sesión del Barcelona antes de debutar en Mallorca

Sant Joan Despí (Barcelona), 15 ago (EFE).- El delantero del Barcelona Robert Lewandowski, que arrastra unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda, volvió a entrenarse este viernes al margen del grupo en la última sesión antes de debutar este sábado en la Liga EA Sports (Primera División) en Son Moix frente al Mallorca.

El internacional polaco se ejercitó en solitario sobre el terreno de juego y, posteriormente, efectuó trabajo específico en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Ante la previsible ausencia de Lewandowski, que tampoco participó en la victoria del pasado domingo frente al Como italiano (5-0) en el trofeo Joan Gamper, Ferran Torres partirá como el principal candidato para ocupar su puesto ataque, a la espera de resolver la inscripción del también delantero Marcus Rashford en LaLiga.

También están de baja el portero Marc-André ter Stegen, lesionado de larga duración por unos problemas lumbares, y el centrocampista Marc Bernal, que ultima su recuperación de la grave lesión de rodilla sufrida el curso pasado y cuyo regreso apunta a principios de septiembre.

Asimismo, el Barcelona espera que se oficialice a tiempo el alta del portero Joan García, después de que la Comisión Médica de LaLiga resolviera el pasado miércoles que la lesión de Ter Stegen cumple con los criterios de larga duración y que, por tanto, podrá utilizar parte de la masa salarial que libera el meta alemán para inscribir al arquero catalán.

Flick, que comparecerá en rueda de prensa a las 12.00 horas, volvió a contar en el entrenamiento de este viernes con los canteranos Toni y Guille Fernández, Jofre Torrents y Pedro 'Dro' Fernández, que ya han tenido sus minutos en la pretemporada.