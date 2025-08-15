El Ejército israelí anuncia la muerte del responsable de preparar ataques en la brigada de Hamás en Rafá

El Ejército israelí ha informado de la muerte de Naser Musa, responsable de la preparación de ataques en la brigada del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Rafá durante un bombardeo llevado a cabo en Jan Yunis, en el sur del enclave palestino.

Musa era un colaborador cercano del comandante de la Brigada Rafá del ala militar de Hamás, Mohamad Shabana, quien murió junto al líder de la milicia en Gaza, Mohamed Sinwar, tras un ataque perpetrado el pasado mes de mayo en el sur de la Franja.

La operación militar que ha permitido eliminar a Musa, quien estaba al frente del departamento de control militar en la citada brigada, ha contado con la colaboración de la Agencia de Seguridad Israelí (ISA), según ha informado el Ejército en un breve comunicado.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han estimado este viernes que más de 61.800 personas han muerto ya por la ofensiva en el enclave desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023, que dejaron 1.200 muertos y 250 secuestrados.