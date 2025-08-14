Agencias

Sofía Suescun y Kiko Jiménez, encerrados sin dar la cara ante los rumores de una posible infidelidad

Por Newsroom Infobae

Guardar

La revista Lecturas ha puesto a Sofía Suescun y Kiko Jiménez nuevamente en el foco mediático, asegurando en su última portada que la pareja estaría al borde de la ruptura tras la supuesta infidelidad de Sofía con el influencer Juan Faro. Según la revista, el influencer habría descubierto recientemente citas secretas entre su pareja y el creador de contenido gallego, intensificando aún más la crisis que ambos atravesaban por los problemas familiares de la joven.

Tras la publicación, la pareja ha optado por el silencio absoluto y el aislamiento. Ni Sofía ni Kiko han querido hacer declaraciones ni desmentir los rumores. Ambos se encuentran en su domicilio, donde siguen recluidos desde hace varias semanas tras su enfrentamiento público con Cristian Suescun y Maite Galdeano, al que se le ha sumado los rumores y especulaciones sobre su relación.

En las últimas horas, la expectación en torno a su casa ha aumentado tras la llegada de un repartidor. Ante la presencia de periodistas y cámaras, el trabajador se ha visto obligado a dejar el paquete directamente en el jardín de la pareja, sin recibir respuesta alguna desde el interior.

Por ahora, la joven y su novio prefieren no manifestarse y permanecer fuera del alcance público, mientras su vida privada se sigue convirtiendo en noticia de portada.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Marlaska recuerda que si una CCAA no puede gestionar los incendios "puede solicitar" al Gobierno la emergencia nacional

Marlaska recuerda que si una

EEUU sanciona a varios altos cargos del Cártel de Jalisco Nueva Generación por una supuesta red de estafas

EEUU sanciona a varios altos

Un magnate de la NHL acuerda comprar los Portland Trail Blazers por más de 4.000 millones de dólares

Un magnate de la NHL

EEUU levanta temporalmente las sanciones a operaciones relacionadas con la cumbre entre Trump y Putin en Alaska

EEUU levanta temporalmente las sanciones

El centrocampista inglés Ovie Ejaria, nuevo jugador del Real Oviedo

Infobae