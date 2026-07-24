Abinader dice que su país seguirá luchando por la democracia en respuesta a Nicaragua

Santo Domingo, 23 jul (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, afirmó este jueves que su país se mantendrá "luchando" en defensa de la democracia al referirse al reciente anuncio del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, sobre la suspensión de las elecciones en el país centroamericano.

"República Dominicana mantendrá firme su defensa de la democracia y del derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes", dijo el gobernante en su cuenta de X.

La postura de Abinader se produce un día después de que Nicaragua rechazara la condena del Gobierno dominicano a recientes declaraciones de Ortega, en las que afirmó que en ese país "no volverán a haber elecciones".

"Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en un comunicado publicado el miércoles.

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Este jueves, la Cancillería dominicana dijo en su cuenta de X que Abinader ordenó llamar a consultas a la embajadora del país en Managua, "ante las recientes declaraciones de las autoridades nicaragüenses contrarias a los principios democráticos y las obligaciones asumidas en el marco del sistema interamericano".

El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano indicó que reafirma su posición de que "los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla". EFE