Agencias

La Junta birmana cifra las pérdidas del terremoto de marzo en 3.800 millones de dólares

Miles continúan en refugios sin hogar tras el sismo de marzo, que dejó más de 3.700 fallecidos y graves destrozos en Birmania según 'The Global New Light of Myanmar', donde autoridades y organizaciones intentan acelerar labores de reconstrucción y ayuda

Por Newsroom Infobae

Guardar

Bangkok, 14 ago (EFE).- La junta militar que detenta el poder en Birmania (Myanmar) cuantificó este jueves en 3.800 millones de dólares las pérdidas causadas por el terremoto del 28 de marzo, que asoló zonas del centro del país y se cobró la vida de 3.773 personas, mientras otras 35 siguen desaparecidas.

A través del diario oficialista 'The Global New Light of Myanmar', el Gobierno militar -que no es reconocido por democracias occidentales- actualizó el balance de daños del seísmo de magnitud 7,7, que dejó también 5.104 lesionados, algunos con heridas de mayor severidad.

El reporte computó datos registrados hasta el miércoles 13 de agosto, el mismo día que equipos de rescate encontraron el cadáver de un hombre debajo de una pila de escombros en la ciudad de Mandalay, la más afectada por el terremoto.

Sobre las pérdidas materiales, las autoridades recordaron que cientos de escuelas, centros de salud, viviendas y sitios religiosos, así como decenas de carreteras, puentes y universidades se desplomaron parcial o completamente debido al movimiento telúrico, que también se sintió en la vecina Tailandia.

Las pérdidas en el sector público rondan los 2,8 millones de dólares, mientras que empresas y otros actores del sector privado suman unos 1.000 millones de dólares en pérdidas.

La junta asegura haber destinado millones de dólares en la reconstrucción de viviendas y la reparación de infraestructura en general, así como en la habilitación de escuelas temporales, una tarea en la que varias organizaciones humanitarias también han invertido recursos.

Miles de personas aún viven en refugios temporales, pues el terremoto puso en jaque a un país que ha estado sumido en una guerra de guerrillas desde hace décadas, un conflicto que escaló tras el golpe militar de febrero de 2021.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) estimó en abril que cerca de 17 millones de personas se vieron afectadas de alguna manera por el sismo, incluidos 9 millones especialmente damnificados cerca del epicentro, en 57 municipalidades.

Temas Relacionados

TerremotoJunta Militar de BirmaniaMyanmarOrganización de Naciones UnidasThe Global New Light of MyanmarMandalayTailandiaReconstrucciónInfraestructuraSectores público y privadoEFE

Últimas Noticias

Marlaska recuerda que si una CCAA no puede gestionar los incendios "puede solicitar" al Gobierno la emergencia nacional

Marlaska recuerda que si una

EEUU restringe visados a funcionarios de países africanos y americanos por cooperar con misiones cubanas

Infobae

Corea del Norte niega la retirada de altavoces en la frontera y dice que no está "dispuesto" a ello

Corea del Norte niega la

Imputados por homicidio agravado consumado cuatro de los implicados en el asesinato del senador Uribe

Imputados por homicidio agravado consumado

Arce promete entregar el Gobierno al ganador de las presidenciales que se celebran este domingo en Bolivia

Arce promete entregar el Gobierno