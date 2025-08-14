Juan Faro niega un montaje y deja la última palabra a Sofía Suescun

La relación entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez atraviesa uno de sus momentos más delicados tras la última publicación de la revista 'Lecturas', que vinculaba a la influencer con el expolicía Juan Faro. Según la revista, podrían haber mantenido encuentros en secreto mientras Kiko estaba ausente, lo que habría provocado una fuerte crisis de pareja.

En Tardear, la periodista Leticia Requejo aportó nuevos detalles del caso. Aseguró que hace tres semanas Sofía realizó un viaje sin Kiko y, en conversación con varias personas del grupo, afirmó que mantenía una "relación abierta" con él. Presuntamente, este comentario habría sido su forma de adelantarse a la información que más tarde publicaría Lecturas. Hace apenas siete días, la influencer habría confesado a su pareja todo lo relacionado con "el chico", lo que llevó al colaborador a no acudir a su programa 'Fiesta' para evitar enfrentamientos. Aunque hacia fuera pueda aparentar fortaleza, señalaron que el ex de Gloria Camila "está hecho polvo" y que en realidad no mantienen una relación abierta; más bien, habría sido una manera de justificar la situación.

Por su parte, Juan Faro se ha pronunciado ante la prensa con un tono parco y evitando entrar en polémicas. Preguntado por lo que supuestamente dijo Sofía sobre su relación, reacciona con un escueto: "Ya, no creo que dijeras eso, Sofía". Sobre si se han visto en secreto, respondió: "No, no voy a comentar nada. Bueno, hasta luego".

Cuando los reporteros le han sacado el tema de Maite Galdeano, madre de Sofía, que ha acusado a Kiko de estar montando una estrategia mediática con esta historia, Faro ha sido rotundo: "No sé quién es Maite". Respecto a si ha podido hablar con la protagonista tras destaparse el presunto affaire, se limitó a decir: "Ellos son los que tienen que hablar".

El influencer niega que su relación con la joven se trate de un montaje: "No, la verdad es que no". Y sobre su conexión con Kiko Jiménez, aclara que no existe trato personal: "No, lo sigo por redes sociales, pero nada más". Finalmente, al informarle de que el novio de la influencer podría estar pasándolo mal, opta por la discreción: "De eso no voy a decir nada".

Por el momento, ni Sofía ni Kiko han hecho declaraciones oficiales. Ambos permanecen en silencio y alejados del foco público, mientras las especulaciones y versiones encontradas siguen alimentando titulares y aumentando la expectación sobre el futuro de la pareja.