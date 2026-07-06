Xi felicita a Fujimori por su victoria en las elecciones de Perú

Pekín, 6 jul (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, felicitó este lunes a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú y expresó su disposición a trabajar con ella para "elevar la asociación estratégica integral" entre ambos países.

En un mensaje de felicitación, Xi afirmó que China y Perú son "socios estratégicos integrales" y que la relación bilateral mantiene una "buena tendencia de desarrollo", con frecuentes intercambios de alto nivel y una amistad entre ambos pueblos que, según el mandatario, está "profundamente arraigada".

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El presidente chino recordó que este año se cumple el 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Perú, y señaló que concede "gran importancia" al desarrollo de los vínculos bilaterales, informó la agencia estatal Xinhua.

La felicitación llega después de que el Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclamara el viernes a Fujimori como presidenta electa para el periodo 2026-2031, tras imponerse en la segunda vuelta al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos.

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China es el mayor socio comercial de Perú desde hace doce años, según la embajada china en Lima, que en junio destacó que el comercio bilateral superó por primera vez los 50.000 millones de dólares en 2025.

Uno de los principales símbolos recientes de esa relación es el puerto de Chancay, construido al norte de Lima con inversión mayoritaria de la naviera estatal china Cosco y concebido como eje logístico para el comercio entre el gigante asiático y América del Sur. EFE

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