Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 6 jul (10.30 GMT)

Madrid, 6 jul (EFE).-

Jan Yunis (Gaza).- Al menos cuatro personas murieron y otras 16 resultaron heridas la mañana del lunes como resultado de dos ataques israelíes en Gaza y en Jan Yunis (al norte y al sur de la Franja de Gaza, respectivamente), informaron fuentes hospitalarias y Wafa, la agencia nacional palestina de noticias.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)

Kiev.- Al menos 11 personas murieron la madrugada de este lunes y otras 46 resultaron heridas en otro gran ataque ruso contra Kiev, según un balance provisional publicado por el alcalde, Vitali Klichkó.

(vídeo)(foto)

Teherán.- Irán celebra el cortejo fúnebre del asesinado líder supremo Alí Jameneí con un recorrido del féretro por las principales avenidas y plazas de Teherán, más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)(audio)

Manila.- El juicio político por supuesta corrupción contra la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, arranca este lunes en el Senado del país asiático, un proceso que podría derivar en la inhabilitación de por vida para ejercer un cargo público.

(vídeo)(foto)

Qingdao (China).- Un destacamento de buques de la Flota rusa del Pacífico llegó al puerto de la ciudad china de Qingdao (este) para participar en los ejercicios navales conjuntos 'Interacción Marítima 2026', que se desarrollarán en aguas del mar Amarillo entre este lunes y el 13 de julio, informó el Ministerio de Defensa ruso.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)

Katmandú.- Diplomáticos, activistas de derechos humanos y más de 1000 tibetanos en el exilio se han congregado este lunes en la escuela Namgyal en Katmandú para celebrar el 91º cumpleaños del Dalái Lama.

(vídeo)(foto)

Choglamsar (India).- Decenas de devotos y residentes de Choglamsar, India, se reúnen para celebrar el 91º cumpleaños del 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, líder espiritual del budismo tibetano.

(vídeo)(foto)

Perpignan (Francia).- El incendio forestal que se declaró en un macizo a una treintena de kilómetros al oeste de la ciudad de Perpiñán (Francia), y que ante su progresión condujo el domingo a la evacuación de más de 10.000 personas, ha quemado hasta este lunes por la mañana 4.600 hectáreas y sigue avanzando.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)

Daca.- El Departamento Meteorológico de Bangladés (BMD) ha pronosticado lluvias ligeras a moderadas y chubascos tormentosos, acompañados de rachas de viento pasajeras y relámpagos en todo el país durante las próximas 120 horas.

(vídeo)(foto)

Islas Marianas del Norte (EE.UU.).- El supertifón Bavi, con ráfagas de viento de hasta 290 kilómetros por hora, tocó tierra este lunes en la isla de Rota, en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte, en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

(vídeo)

Londres.- Reino Unido abraza una segunda ola de calor, en la que los termómetros de su capital, Londres, llegarán hoy a los 32 grados centígrados.

(vídeo)(foto)

Hanói.- Vietnam recibió cerca de 12,3 millones de visitantes internacionales durante los seis primeros meses de 2026, un aumento del 14,9 % con respecto al mismo periodo del año anterior, según la Oficina General de Estadística.

(vídeo)(foto)

Pamplona (España).- La Plaza Consistorial de Pamplona es escenario del chupinazo, símbolo reconocible de los Sanfermines en medio mundo y punto de encuentro de protestas, celebraciones, reivindicaciones y vida cotidiana, un reducido espacio urbano concentra buena parte de la historia y de la identidad de la capital navarra.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)(audio)

Dallas (EE.UU.).- Los jugadores de la selección española Marc Cucurella, Álex Grimaldo y Pedro Porro han dedicado este domingo un tiempo a firmar camisetas, balones y otros objetos, además de hacerse fotos con aficionados, mientras ultiman los preparativos para su cita mundialista ante Portugal en los octavos de final hoy a las 21:00 (hora España).

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)

Granada (España).- Calzarse las zapatillas y salir a correr con desconocidos que con los kilómetros dejan de serlo se ha convertido en una tendencia que gana ritmo gracias a los 'social run', clubes gratuitos que cogen velocidad en España y que combinan hábitos saludables, planes de ocio y fines sociales.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)(audio)

México.- Jude Bellingham, centrocampista de la selección inglesa, afirmó este domingo que está ansioso por jugar contra Noruega y su goleador Erling Haaland en los cuartos de final del Mundial.

(vídeo)(foto)(audio)

rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.