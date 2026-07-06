El Consejo de DDHH aprueba una investigación urgente sobre la situación en El Obeid ante la ofensiva de las RSF

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado este lunes una moción de condena contra el aumento de la violencia por parte de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la ciudad sudanesa de El Obeid, situada en la región de Kordofán (centro), un paso que implica además la apertura de una investigación sobre los abusos cometidos por el grupo en el marco de su reciente ofensiva en la zona.

La resolución ha sido aprobada durante un debate urgente para abordar la situación a nivel de Derechos Humanos en El Obeid, tras una petición oficial presentada el 29 de junio por Alemania, Irlanda, Países Bajos, Noruega y Reino Unido, que pidieron "acciones" ante "la amenaza de una potencial escalada sobre el terreno".

PUBLICIDAD

La sesión ha tenido lugar tres días después de que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, alertara del riesgo de "otra catástrofe" en Sudán a causa de la amenaza de ofensiva a gran escala contra El Obeid, sometida a "condiciones similares a un cerco" desde hace un año y medio y posible escenario de atrocidades similares a las vividas en octubre de 2025 en El Fasher, Darfur.

"Las señales que llegan desde El Obeid son claras e inequívocas: otra catástrofe de Derechos Humanos se está desarrollando en Sudán, esta vez en la capital del estratégico estado de Kordofán Norte", dijo Turk, quien resaltó que "la comunidad internacional no puede permitir que se repitan las atrocidades generalizadas que tuvieron lugar el año pasado en el campamento de desplazados de Zamzam y en El Fasher, Darfur Norte".

PUBLICIDAD

Turk recordó que su oficina considera que al menos 6.000 personas fueron asesinadas "en solo tres días" después de la caída de El Fasher en manos de los paramilitares, liderados por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido popularmente como 'Hemedti', antes de reseñar que el grupo perpetró crímenes de guerra y contra la humanidad en la localidad, "incluidos asesinatos en masa, ejecuciones sumarias, violencia sexual y torturas".

En este contexto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este mismo lunes que al menos 330 niños murieron o resultaron heridos en los primeros seis meses de 2026 a causa del conflicto en Sudán, con Darfur y Kordofán registrando los niveles más altos de víctimas infantiles. El organismo ha reconocido que la situación en torno a El Obeid es "especialmente alarmante".

PUBLICIDAD

Así, ha especificado que desde mayo los ataques con drones y otro armamento han causado más de 35 víctimas infantiles en el estado de Kordofán, incluidos al menos 18 niños muertos y más de 17 heridos. La edad de los niños afectados oscila entre apenas dos meses y 17 años, ha esgrimido, antes de agregar que los ataques con drones representaron el 60% de las víctimas.

"Los niños y niñas están atrapados en un ciclo implacable de violencia, desplazamiento y privaciones", ha afirmado el representante de UNICEF en Sudán, Sheldon Yett, quien ha alertado de que "para muchos niños ya no queda ningún lugar seguro", según un comunicado publicado por el organismo.

PUBLICIDAD

"Están muriendo y resultando heridos en sus hogares, en las carreteras, en los mercados y mientras intentan acceder a servicios esenciales como la educación y la atención sanitaria. La infancia nunca debe ser un objetivo. Sus vidas, sus derechos y su futuro deben estar protegidos", ha lamentado.

UNICEF ha explicado también que la amenaza persistente de los ataques agrava el miedo, la ansiedad y el trauma que sufren los menores, antes de apuntar que el conflicto sigue exponiendo a la infancia a violaciones graves como el reclutamiento y la utilización de niños soldado, el secuestro, la violencia sexual y los ataques contra escuelas y hospitales.

PUBLICIDAD

El conflicto estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.