Agencias

Joan García será inscrito este jueves por la lesión de Ter Stegen

Por Newsroom Infobae

Guardar

El FC Barcelona anunció este miércoles que procederá a inscribir a Joan García el jueves después de que la Comisión Médica de LaLiga reconociera como larga duración la lesión de Marc-André ter Stegen.

"El FC Barcelona informa que la Comisión Médica de LaLiga ha resuelto que la lesión del jugador Marc-André ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente", informó el cuadro azulgrana en un comunicado.

De esta forma, el Barça podrá inscribir a un Joan García que fichó este verano procedente del Espanyol. "El club procederá mañana a formalizar de forma inmediata la inscripción del jugador Joan García", añade la nota club catalán.

El equipo que preside Joan Laporta resuelve así el problema que tenía en la portería y que, además de no tener inscrito a su nuevo portero, desató una guerra entre el capitán Ter Stegen y el club. El meta alemán terminó cediendo para permitir la gestión de su baja junto a la patronal y facilitar la opción de inscribir a Joan.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Marlaska recuerda que si una CCAA no puede gestionar los incendios "puede solicitar" al Gobierno la emergencia nacional

Marlaska recuerda que si una

EEUU sanciona a varios altos cargos del Cártel de Jalisco Nueva Generación por una supuesta red de estafas

EEUU sanciona a varios altos

Un magnate de la NHL acuerda comprar los Portland Trail Blazers por más de 4.000 millones de dólares

Un magnate de la NHL

EEUU levanta temporalmente las sanciones a operaciones relacionadas con la cumbre entre Trump y Putin en Alaska

EEUU levanta temporalmente las sanciones

El centrocampista inglés Ovie Ejaria, nuevo jugador del Real Oviedo

Infobae