El rover Perseverance capta una roca casco en Marte

El rover Perseverance de la NASA ha descubierto una curiosa roca con forma de volcán en la superficie de Marte que se asemeja a un casco de batalla desgastado.

Capturada por el instrumento Mastcam-Z del rover el 5 de agosto de 2025, la roca presenta un pico puntiagudo y una textura nodular picada que evoca la imagen de una armadura forjada hace siglos. En la Tierra, texturas nodulares similares pueden formarse mediante meteorización química, precipitación mineral o incluso procesos volcánicos. Perseverance encontró una roca similar en marzo de 2025.

"El nombre objetivo de esta roca es Horneflya y se distingue no tanto por su forma de sombrero, sino más bien porque está compuesta casi en su totalidad de esférulas", declaró a Space.com David Agle, portavoz del equipo de Perseverance en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

Los científicos creen que, en algunas rocas observadas en Marte, estas esférulas se forman cuando el agua subterránea atraviesa los poros de las rocas sedimentarias. Sin embargo, no están seguros de si todas se formaron de esta manera; el equipo científico de Perseverance tendrá mucho trabajo por delante analizando más rocas para buscar respuestas a este misterio geológico marciano y otras preguntas candentes sobre el Planeta Rojo.

El instrumento Mastcam-Z, un par de cámaras con zoom en el mástil de Perseverance, permite a los científicos capturar imágenes estéreo de alta resolución y detectar a distancia características inusuales como esta roca "casco" cubierta de esferulas.

Perseverance ha descubierto una creciente galería de rocas con formas peculiares, desde meteoritos con forma de rosquilla hasta huesos con forma de aguacate. Este tipo de imágenes son ejemplos de un fenómeno conocido como pareidolia, que describe la tendencia del cerebro humano a imponer un patrón familiar a datos visuales que de otro modo serían aleatorios, ya sea un rostro en las nubes, un conejo en la luna o un casco medieval en la superficie marciana.

Características como esta ayudan a los científicos a reconstruir la historia ambiental del Planeta Rojo, mostrando cómo el viento, el agua y los procesos internos pudieron haber esculpido el paisaje durante miles de millones de años.

Perseverance está actualmente explorando el borde norte del cráter Jezero, tras haber completado con éxito un desafiante ascenso a la cresta conocida como "Lookout Hill" a fines del año pasado.