CyL registra 16 incendios activos, seis en gravedad 2 en Zamora, Palencia y León y tres en nivel 1 en León

La jornada del jueves comienza con 16 incendios activos en Castilla y León, de los cuales seis se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, Palencia y León, mientras que tres alcanzan el nivel 1 en León.

Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León publicado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, del que se desprende que la situación se mantiene similar a la de la pasada noche.

Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León y Palencia, donde el fuego de Molezuelas de la Carballeda saltó desde la provincia zamorana a la leonesa. Preocupa también el incendio forestal de Puercas, en la comarca zamorana de Alcañices, en el que trabaja desde su origen el pasado lunes un operativo conformado por más de una veintena de medios aéreos y terrestres.

Otras de las provincias más afectadas por los incendios forestales en estos momentos es León, donde se concentran tres grandes fuegos --Yeres, Llamas de Cabrera y Anllares del Sil-- que han movilizado a más de 150 medios aéreos y terrestres para trabajar en su extinción.

Precisamente, la Junta de Castilla y León declaró el miércoles el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en el incendio que se originó el pasado viernes en el municipio leonés de Anllares del Sil, al suponer una "amenaza seria" a las poblaciones cercanas y requerir de medidas de socorro de la población o protección de bienes.

Efectivos trabajan también en controlar el incendio forestal declarado en la localidad palentina de Resoba, en la comarca del Alto Pisuerga, que cuenta con un operativo en el que trabajan casi 40 medios aéreos y terrestres para luchar contra el avance de las llamas. Además, se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 (nivel 1) tres incendios forestales en León, se trata del de Pardesivil, Orallo y Fasgar.

En Castilla y León también permanecen activos otros siete incendios forestales Tlirante de la Peña, Barniedo de la Reina, Carmenes, San Feliz de las Lavanderas, Barrios de Luna y Castrocalbón (León); El Casarito (Salamanca) y Castromil (Zamora).