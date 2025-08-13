Venezuela advierte de la "grave amenaza militar" que supone Estados Unidos para Latinoamérica

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha advertido este martes de la "grave amenaza militar que representa Estados Unidos" para el continente latinoamericano, después de que en los últimos días haya trascendido una supuesta orden ejecutiva del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en la que autoriza el uso de la fuerza militar sobre los cárteles del narcotráfico.

El jefe de la diplomacia venezolana ha pronunciado estas palabras durante un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país, ante el que ha denunciado que Washington "se ampara en un supuesto derecho para "combatir" a los carteles en Latinoamérica, intentando convertir nuestra región en un nuevo escenario de guerra colonial".

Con este acto, del que se ha hecho eco en su canal de Telegram, Caracas ha tratado de "denunciar los actos terroristas incentivados por el imperialismo estadounidense. "Un show risible y desesperado que busca imponer millonarias recompensas por la captura del presidente, Nicolás Maduro", ha agregado después de que la Casa Blanca haya elevado a más de 40 millones de euros la recompensa a cambio de información que permita detener al mandatario venezolano.

Gil ha aprovechado la presencia de los diplomáticos para hacer un llamamiento "urgente a la comunidad internacional para que repudie estos actos terroristas propiciados por el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados fascistas de la derecha venezolana".